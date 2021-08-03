Врач назвал сроки иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении около восьми месяцев. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Поскольку все-таки коронавирусная инфекция - это банальная ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать", - объяснил специалист в комментарии Ura.ru.

По его словам, в случае повторного заражения болезнь может протекать бессимптомно. При этом носители вируса будут опасны для окружающих.

Ранее академик РАН Арег Тотолян заявил, что некоторые люди могут длительное время контактировать с носителями коронавируса и при этом не заразиться. Все дело в высоком уровне интерферона альфа - молекулы, которая обладает прямым противовирусным действием.

При этом ученый сравнил сравнил иммунную систему человека и факторы, влияющие на нее, с чашей весов. "Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год уже иначе", - пояснил он.

Отрицательно на защитных возможностях организма сказывается длительный стресс, который приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета).

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60%. При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к ноябрю власти рассчитывают достичь показателя минимум в 80%.