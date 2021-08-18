Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным

Коронавирус станет сезонным заболеванием при достижении коллективного иммунитета в 80 процентов. Об этом в интервью РИА Новости заявил эпидемиолог Александр Горелов. Он отметил, что за полтора года получены основные сведения о SARS-CoV-2, но точка в его изучении еще не поставлена.

На основе полученных данных можно сказать, что вирус мутирует только в неиммунном организме. И чем больше людей сделает прививку - тем меньше шансов, что появится более агрессивный штамм, устойчивый к существующим ныне вакцинам. Прививаться от COVID-19 нужно независимо от того, в какой фазе находится эпидпроцесс, добавил Горелов.

Ранее он объяснил, что рост заболеваемости в России связан со сменой доминирующего штамма -"дельта" более заразный, что влияет на скорость распространения инфекции. Также ученые не исключают, что данная разновидность вируса любит именно жаркую погоду. "Конечно, это только гипотеза, и ее нужно проверять", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.