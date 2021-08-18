Скарлетт Йоханссон в DC: вот как она выглядит в образе Ядовитого Плюща

Слухи о том, что Скарлетт Йоханссон после прощального фильма Marvel о Черной вдове может переметнуться к конкурентам в DC, появились в Сети еще год назад, и на тот момент они казались чем-то безумным - какой-то дурной шуткой.

Но на фоне судебных разборок между заслуженной исполнительницей роли Наташи Романофф и Disney подобная перспектива перестает выглядеть настолько невероятной.

Настолько, что в Сети начали появляться арты, изображающие актрису в образе Ядовитого Плюща - знаковой злодейки/антигероини из ближайшего окружения Бэтмена.

I saw #PoisonIvy trending and immediately I thought of my choice actress 🌹 #ScarlettJohansson pic.twitter.com/ps2nIM1qLn — ᴛᴡᴇᴇɢʏʙʟɪɴᴋ (@TweegyBlink) August 10, 2021

Учитывая, что "мышиный дом" заморозил все проекты с участием Скарлетт, для нее вселенная Темного рыцаря и Супермена может стать не самым худшим вариантом.

Ранее тропинку из Marvel в Warner Bros. уже "протоптал" опальный режиссер Джеймс Ганн. Хоть компания Disney и простила ему древние твиты, постановщик, недавно выпустивший новый "Отряд самоубийц", на длинной дистанции планирует работать все же на DC Films и горит желанием снять еще один фильм про Харли Квинн с Марго Робби.

Фанатам не потребовалось много времени для того, чтобы начать неистово хотеть фильма, в котором знаменитая клоунесса встретится с Ядовитым Плющом Скарлетт Йоханссон, да еще чтобы все это было за авторством маэстро Ганна.

ALL I NEED IS MARGOT ROBBIE AND SCARLETT JOHANSSON AS HARLEY QUINN AND POISON IVY pic.twitter.com/UohP0Y1Egt — cri misses nat ⴵ (@scarspugh) August 11, 2021

Пусть на данном этапе это не более чем хотелки поклонников кинокомиксов, нельзя отрицать, что в Disney создали для конкурентов из Warner Bros. идеальные условия для удовлетворения запросов аудитории.