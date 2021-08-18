Новости

Появился трейлер ультражесткого зомби-хоррора "Грусть" 17:51
Вышел российский трейлер "Петровых в гриппе" 17:43
У "Времени приключений" появится спин-офф 17:25
Вышел трейлер российской подростковой мелодрамы "Вне зоны доступа" 17:15
Вышел трейлер финального суперэпизода 5-го сезона "Рика и Морти" 16:31

Скарлетт Йоханссон в DC: вот как она выглядит в образе Ядовитого Плюща

Новости
    18.08.2021, 16:56
Текст:   Богдан Бобров

Слухи о том, что Скарлетт Йоханссон после прощального фильма Marvel о Черной вдове может переметнуться к конкурентам в DC, появились в Сети еще год назад, и на тот момент они казались чем-то безумным - какой-то дурной шуткой.

Фото: youtube.com
Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала

Но на фоне судебных разборок между заслуженной исполнительницей роли Наташи Романофф и Disney подобная перспектива перестает выглядеть настолько невероятной.

Настолько, что в Сети начали появляться арты, изображающие актрису в образе Ядовитого Плюща - знаковой злодейки/антигероини из ближайшего окружения Бэтмена.

Учитывая, что "мышиный дом" заморозил все проекты с участием Скарлетт, для нее вселенная Темного рыцаря и Супермена может стать не самым худшим вариантом.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа"

Ранее тропинку из Marvel в Warner Bros. уже "протоптал" опальный режиссер Джеймс Ганн. Хоть компания Disney и простила ему древние твиты, постановщик, недавно выпустивший новый "Отряд самоубийц", на длинной дистанции планирует работать все же на DC Films и горит желанием снять еще один фильм про Харли Квинн с Марго Робби.

Фанатам не потребовалось много времени для того, чтобы начать неистово хотеть фильма, в котором знаменитая клоунесса встретится с Ядовитым Плющом Скарлетт Йоханссон, да еще чтобы все это было за авторством маэстро Ганна.

Пусть на данном этапе это не более чем хотелки поклонников кинокомиксов, нельзя отрицать, что в Disney создали для конкурентов из Warner Bros. идеальные условия для удовлетворения запросов аудитории.

Новости

Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала 16:05
Сериал по "Колыбели для кошки" Воннегута от создателя "Фарго" отменен 15:09
Вышел русский трейлер "Дома улиток" от создателя "Платформы" 15:03
Умер актер Рок Демер 14:57
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 14:43
Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2" 09:32
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию 17.08.2021
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 14.08.2021
Видео: певица МакSим покидает больницу после выписки 13.08.2021
Видео: блогер исполнил прыжки Человека-паука в реальной жизни 13.08.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17.08.2021
Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями 17.08.2021