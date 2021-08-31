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Составлен рейтинг главных российских молодых актрис

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    31.08.2021, 15:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

31-летняя Любовь Аксёнова ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Гуляй, Вася!", "Глубже!") возглавила топ главных отечественных молодых актрис по версии сайтов "Бюллетень кинопрокатчика" и "Кино-Театр.Ру".

Фото: kinopoisk.ru
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В список вошли актрисы не старше 35 лет. Критерии - общее участие проектов, главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, их сборы, награды, медийность и прочие показатели востребованности.

Второе и третье место заняли Александра Бортич ("Я худею", "Игра на выживание") и Ирина Старшенбаум ("Лето", "Содержанки") соответственно.

Четвёртая - Стася Милославская ("На острие", "Огонь"), замыкает пятёрку Надежда Михалкова (серия "Утомлённые солнцем", "Беспринципные").

Далее следуют Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Ранее порталы составили аналогичный рейтинг молодых актёров, который - вы не поверите - возглавил Александр Петров.

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