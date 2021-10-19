Когда хобби становится бизнесом, а старость - началом творчества

Дальневосточные леопарды - самая редкая в мире большая кошка. Они едва не вымерли. Благодаря парку "Земля леопарда" сегодня их уже более ста.
Районные больницы в России получили новые медоборудование и транспорт
Аппарат УЗИ экспертного и высокого класса в конце лета получила Клявлинская центральная районная больница Самарской области, в которой работает Норайр. По нацпроекту "Здравоохранение" поставлено и другое новое оборудование. "Это современный многофункциональный аппарат, обладающий высокой разрешающей способностью, - пояснил хирург. - Новое оборудование оснащено тремя инновационными датчиками: первый предназначен для диагностики сердечно-сосудистой системы, второй - для органов брюшной полости, а третий позволяет проводить поверхностные исследования, например, определить состояние щитовидной железы". Обновился и эндоскопический кабинет: два заработавших эндоскопа точно поставят гастроэнтерологические диагнозы, помогут в проведении диспансеризации.
По программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение" Веневская центральная районная больница Тульской области в октябре пополнилась новыми машинами. По словам терапевта Наталии Батяйкиной, новые машины - "Нива" и УАЗ-"буханка" - проходимые, позволяют добираться до отдаленных населенных пунктов, в которые даже в хорошую погоду трудно доехать. А в мае больница получила новый современный эндоскопический аппарат. "Наш аппарат - высокого класса. Он позволяет провести обследование и визуализировать мельчайшие структуры сосудов и слизистой оболочки и выявлять онкологические заболевания на ранних сроках", - пояснил врач-терапевт Шахбоз Зухуров.
В Тульской области в этом году по программе модернизации первичного звена закуплено более 120 единиц медоборудования, 116 автомобилей. Как пояснили в минздраве региона, большая часть медоборудования и все машины уже поступили медикам. Также за счет средств программы в области установят 32 фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию, капитально отремонтируют поликлиники в девяти районах. "Чаще всего люди обращаются за первичной помощью в поликлиники и ФАПы. Наша задача - обеспечить комфортное пребывание пациентов и дооснастить эти медучреждения современным оборудованием. Серьезное подспорье в ее решении оказывает программа модернизации", - подчеркнул в беседе с "РГ" зампред правительства Тульской области - министр здравоохранения Дмитрий Марков.
Программа модернизации первичного звена рассчитана на пять лет - до 2025 года.
Как превратить творческое хобби в профессию
Он занимается довольно редким делом - вручную изготавливает кожаные сумки, рюкзаки, кошельки, ремни. "Благодаря господдержке у нас появилась возможность участвовать в выставках, реализовывать свои идеи, - делится Никита Пьянков. - Мы обрели почву под ногами. Планы на будущее огромные. Главное - идти вперед!" Кожевенная мастерская Никиты Пьянкова была представлена на бизнес-площадках, где, к примеру, решались вопросы поставок на экспорт.
Никита получил грант на развитие своего дела - также по линии нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Обучающие вебинары, онлайн-консультации по налогообложению, дистанционные семинары - коллектив кожевенной мастерской принимал участие во всех проектах центра "Мой бизнес". Он тоже был открыт благодаря нацпроекту. Никита открыл новое производство в Чусовом. И останавливаться не собирается.
А волгоградка Екатерина Вихлянцева сумела совместить с ведением бизнеса творчество. "Первый мой проект - арт-вечеринки по живописи. Мы проводим мастер-классы для взрослых в лучших ресторанах города. Новое начинание - гончарная студия", - рассказывает Екатерина. - Мы работаем и с маленькими детишками, и с их родителями. Проводим дни рождения. Недавно мы открыли небольшое производство. А третий проект - создание картин из эпоксидной смолы".
В планах - придумать новые формы досуга именно для юных горожан. Например, Екатерина хочет открыть мастерские по работе с керамикой на окраинах Волгограда, где вариантов досуга не так много.
"Мы думали, что это больше женское дело: девушки захотят попробовать арт-терапию. Но нам стали звонить и мужчины, - рассказала бизнес-леди. - На наши занятия они берут с собой жен. У нас даже есть мастер-класс "Свидание за гончарным кругом". Он сопровождается фотосессией. Люди могут сделать себе кофейную кружку, миску, пиалу и получить много положительных эмоций".
Дороги на Золотом кольце России приводят в порядок
Первый пункт - Суздаль. Федеральная трасса до Владимира была достаточно комфортной. Но, подъезжая к Суздалю, напрягся, вспомнил, как мой приятель несколько лет назад на выбоине изувечил подвеску. Однако сейчас эта улица не отличалась от московских.
Пока Захар рассматривал достопримечательности, я следил за дорогой. От пересечения с западным объездом города до дома N 65 отремонтировано покрытие дороги и проведено ее обустройство. И, судя по дорожным знакам, работы продолжатся. И не только здесь.
На заправке свое удивление дорогами Суздаля высказываю двум местным автомобилистам. Они подтвердили: "Да, город преображается". И посоветовали, как лучше продолжить путь. Выехав на трассу Владимир - Переславль-Залесский, оценил их совет. Качество покрытия хорошее. Фур почти не было.
Вспомнил термин "привести дорогу в нормативное состояние". Прошу Захара найти в интернете, что это значит? Через пару минут он говорит: "Дорожники укладывают новый слой асфальта. А дальше ты смотри на дорогу: для обеспечения лучшей видимости расчищена полоса отвода от кустарников, укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами, обновлены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики".
Через два часа были в Переславле-Залесском. Посмотрели его достопримечательности. Минут за десять доехали до Веськово, зашли в музей-усадьбу "Ботик Петра I". И отправились в Ростов Великий. 60 километров по неплохой дороге. Там смотрим кремль. Поднялись на колокольню Успенского собора, где открывался чудесный вид на озеро Неро.
Отправляемся в Углич. Сто без малого километров показались стиральной доской. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" сюда пока не дошел. Ну да все впереди.
На третий день были в Ярославле. Заезжали полюбоваться на церковь Рождества Иоанна Предтечи, памятник деревянного зодчества на Ширковом погосте в Тверской области. Она собрана без единого гвоздя. Дальше на Торжок - Кувшиново и мы в Осташкове. Ключевой областной туристический маршрут недавно отремонтировали. Ехать одно удовольствие.
Возвращались в Москву тоже по только что отремонтированной дороге Андреаполь - Пено - Хитино.
Все большую популярность набирают путешествия по России. Уникальные памятники архитектуры, природные заповедники, живописные ландшафты становятся доступнее благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
В этом году дорожники планируют привести в нормативное состояние 388 региональных трасс, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность составляет две тысячи километров. В Курганской области привели в порядок участок межмуниципальной дороги, ведущий к поселку-курорту "Озеро Медвежье". В Астраханской области завершены дорожные работы на участке трассы Ахтубинск - Нижний Баскунчак, конечная точка которого - соленое озеро Баскунчак. А в Удмуртии отремонтировали участок трассы к резиденции удмуртского Деда Мороза - Тол Бабая.
В разных регионах пенсионеры развивают новые навыки благодаря нацпроекту
Такую возможность благодаря нацпроекту "Демография" получили пенсионеры. И не только на Ямале. А здесь уже в трех муниципалитетах региона запущен проект "Ямальское долголетие". У местных жителей он вызвал большой интерес, поэтому в следующем году географию планируют расширить на весь округ.
Неработающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет два раза в неделю могут посещать культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия. Реализуется он на грантовой основе, то есть право заниматься с людьми серебряного возраста получают только самые лучшие предприятия. В этом году в проекте участвуют 22 предприятия, на следующий заявились уже 33.
- Наконец-то я научилась рисовать! - призналась Людмила Болотная из Ноябрьска. Исполнить ее давнюю мечту как раз и помог проект "Ямальское долголетие". В портфолио Людмилы Васильевны трогательные пейзажи.
Во Владимире мастер декоративного искусства Эльвира Воскресенская организовала студию бисероплетения, соединив культурный досуг с оздоровительным. "Это занятие развивает мелкую моторику рук и поддерживает на должном уровне мозговую активность, - объяснила Эльвира. За несколько лет занятий мастерство рукоделиц возросло до того, что теперь они оперируют микроскопическими - до 0,1 мм в диаметре - бусинками.
Еще одно направление - волонтерство. В начале октября в Тюмени прошел пятый Всероссийский форум "#МыВместе #МолодыДушой", а также конкурс грантов для создания сети профильных центров серебряного волонтерства. Приехали пятьсот волонтеров. Кстати, именно Тюменская область стала пионером серебряного добровольчества в стране.
Возьмем, к примеру, инициативу "Гиды 55+. Перезагрузка", осуществляемую в рамках нацпроекта "Демография". Ее "продвигает" Людмила Суппес. За четыре года женщина составила более 50 авторских экскурсионных маршрутов и исторических квестов для школьников, инвалидов и пенсионеров. Есть среди них поэтические, театральные, фольклорные, спортивные и даже гастрономические! В период пандемии лидер возрастных гидов разработала онлайн-викторины и флешмобы, доступные для пожилых людей из группы риска на самоизоляции.
Томская область станет экспериментальной территорией для беспилотников
На авиаплощадке имени Валерия Чкалова компании продемонстрировали возможности дронов, которые поднимали в воздух контейнеры, закрепленные под фюзеляжем. В области предлагают применять беспилотники весом более 30 килограммов для доставки грузов до полутора тонн, вести аэрофотосъемки. Но пока закон не дает бизнесу права использовать беспилотники.
В то же время замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов считает, что применение беспилотников могло бы стать новым этапом в развитии логистики. "С нашими расстояниями и отдаленными поселениями это особенно важно, - сказал он. - В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом".
Разговор этот состоялся на межведомственном совещании. Оно было посвящено развитию беспилотных технологий и применению экспериментального правового режима.
В Томской области уже подготовились к его введению - в так называемых "цифровых песочницах", закон о которых разработан и принят в рамк национального проекта "Цифровая экономика".
"Песочницы" позволяют тестировать новые технологии, и на время эксперимента могут быть изменены или отменены законодательные ограничения.
Такая практика поможет эффективно развивать беспилотные технологии, в том числе в грузоперевозках и логистике, отметил глава региона Сергей Жвачкин во время запуска дронов. Вместе с ним Чкаловскую авиаплощадку посетили Владислав Федулов и глава Росавиации Александр Нерадько.
Сейчас проект постановления правительства РФ по установлению в области экспериментального правового режима проходит межведомственные согласования. По оценкам экспертов, ежегодный объем рынка применения беспилотников к третьему году реализации проекта в Томской области может достигнуть 1,4 миллиарда рублей. В настоящее время программный документ эксперимента предусматривает участие тринадцати регионов.
Численность дальневосточного леопарда за 20 лет выросла в четыре раза
Здесь хищника, которого назвали Виктором, два года фиксируют фотоловушки. Артист будет получать новые снимки и узнавать о его жизни. "Меня очень порадовало предложение стать хранителем леопарда", - рассказал Дмитрий.
Сейчас ищут человека, который даст имя самке Leo 181F и станет ее хранителем. Обитает она в южной части парка недалеко от Владивостока. "Крестные" участвуют в судьбе кошки. Обладателями этого титула уже стали спецпредставитель президента Сергей Иванов, вице-премьер - полпред Юрий Трутнев, телеведущий Николай Дроздов, актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон.
Численность краснокнижного дальневосточного леопарда выросла почти в четыре раза. Еще в начале 2000-х было около 30 особей, сейчас - уже 113 леопардов. Спасти редкую кошку удалось благодаря федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".
В XIX веке дальневосточный леопард обитал на территории Корейского полуострова, в восточных провинциях Китая и на южной части хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Но уже к середине прошлого столетия вид исчез в Китае. На Сихотэ-Алине редкая кошка перестала встречаться к середине 1980-х.
Исчезновение связано с вырубкой лесов, браконьерской охотой, пожарами. Дело дошло до того, что в дикой природе насчитывалось всего три десятка леопардов. Цифра критическая - шансы на сохранение вида стремились к нулю.
Основная часть всей популяции редкой кошки сосредоточилась на юго-западе Приморского края. Именно здесь в 2012 году создали и национальный парк "Земля леопарда". Для этого пришлось создать особо охраняемую природную территорию на пограничных, военных и муниципальных землях Хасанского района Приморья. Дело оказалось непростым, но с ним справились. В нацпарке появился отдел охраны, сотрудники которого ежедневно патрулируют территорию. Здесь борются с лесными пожарами, высаживают лес. Ученые проводят исследования, мониторят численность популяции. На "Земле леопарда" действует крупнейшая в стране сеть фотомониторинга из 450 автоматических камер.
Благодаря этой работе в России леопарды стали распространяться и на территории Китая. Там животные обитают в основном в приграничной с Россией полосе - не более пяти километров. Последний мониторинг показывает: усилия Китая тоже дают свои плоды. Популяция в провинции Цзилинь постепенно увеличивается, а ареал ее распространился до лесного массива Тяньцяолин и расширяется вглубь страны.
Специалисты отмечают, что дальневосточный леопард - самый миролюбивый из всех подвидов. И никогда не нападет на человека. Но это очень скрытные звери, для их изучения требуется много времени и усилий.
Тигры леопардам не помеха
Бок о бок с леопардами обитает и амурский тигр. Сейчас в нацпарке - 41 взрослая особь и 14 тигрят. Их популяция тоже увеличивается. Но они не мешают пятнистой кошке.
"Несмотря на высокую плотность тигров на "Земле леопарда", она в два раза ниже того уровня, когда возможно заметное воздействие на леопарда", - объяснила старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина.
У леопардов выработались необходимые адаптации к использованию ресурсов. Например, они предпочитают крутые изрезанные склоны, что помогает избегать нежелательных встреч с тигром. И потом тигр предпочитает кабана, а леопард - пятнистого оленя и косулю.
"Крупные хищники - индикаторы состояния экосистемы. Если численность кошек стабильна, они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа", - говорит директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
В рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда к 2024 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF России планируют открыть Центр дальневосточного леопарда и в Лазовском заповеднике. Родившихся там котят подготовят к жизни в естественной среде обитания и выпустят в дикую природу.