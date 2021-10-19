В России создается первый в мире энциклопедический портал

Когда обычная энциклопедия станет музейным экспонатом? Какую страну оставил после себя Иван Грозный? Что такое биржа статей? Об этом корреспондент "РГ" беседует с Сергеем Кравцом, ответственным редактором центра "Большая Российская энциклопедия".

Сергей Леонидович, вы руководили коллективами, которые создавали БРЭ, затем ее электронную версию, Православную энциклопедию. Сам принцип их формирования традиционен, хотя может отличаться деталями. Но Общенациональный научно-образовательный энциклопедический интерактивный портал, который вы сейчас разрабатываете, не имеет аналогов, он первый в мире. Проторенных путей не было. Как вы искали свой?

Сергей Кравец: Вы правы, портал кардинально отличается от традиционной энциклопедии. У него другая логика. Что главное? В портале энциклопедическая статья уже не монополист, а всего лишь составная часть информации. Текст дополняется из множества источников. Это и отраслевые энциклопедии, и институты, и вузы, и биб-лиотеки, и информационные агентства, и музеи, и архивы, и театры. Список можно долго перечислять.

Еще одно принципиальное отличие портала - интерактивность. Это площадка для общения самых разных экспертов, что позволит обкатать тему с разных позиций.

С чего мы начали работу? Если говорить высоким слогом, то с поиска идеала. Каждый из нас, а это большая команда, в ней и опытные редакторы, и совсем молодые, ответил на два вопроса: какую информацию из портала хотел бы получить и как наиболее удобно с ним общаться. Кроме того, мы несколько раз опрашивали студентов в разных городах: каков ваш идеальный портал? Их пожелания постарались учесть.

Авторы портала отвечают за достоверность информации своей репутацией

Понятно, что каждый хотел бы получать максимальную информацию в удобном виде, прикладывая для поиска минимум усилий. Но одно дело дать мне возможность найти какую-то статью, и совсем другое - поиск "прибамбасов" к ней. Тех разнообразных дополнительных данных, которые к статье привязаны. Ведь объем информации растет многократно. А Прутков учил, что нельзя объять необъятное. Как пользователю не заблудиться в этом море информации, найти свою информационную иголку в стоге сена?

Сергей Кравец: Именно так задача и была поставлена. Как сказал глава наших разработчиков, если порталу нужны инструкции, это плохой портал. Мы сразу поняли старую истину: чем проще для пользователя, тем труднее для разработчика и редактора. Во многом шли неведомым путем, по ходу постоянно вылезали новые вопросы. Что еще вчера казалось вполне приемлемым, сегодня не подходило. Вело в тупик. Начали работать по общепринятой схеме: мы - заказчик, а выигравшая конкурс IT-компания - исполнитель. Но такой вариант оказался не вполне эффективным, потому что мы постоянно меняли наши требования, уточняли техническое задание.

И тогда было решено, что для поиска новых подходов и новых технологических цепочек надо создавать собственную команду программистов, которая должна каждый день работать с редакциями. Нужен ежедневный мозговой штурм, поиск компромиссов и оптимальных решений.

И удалось достичь идеала? Что такое сегодня портал?

Сергей Кравец: Считаю, в значительной степени к нему приблизились, но все оценки поставит пользователь. Теперь о портале. Мы имеем дело с очень большими объемами данных. Сейчас в словнике более 100 тысяч энциклопедических понятий, а через четыре года их будет под 200 тысяч.

Что касается работы с текстом статей, то мы дополняем его многими инструментами: не только традиционными отсылками на другие статьи, но и всплывающими при наведении курсора "микропонятиями", сюжетами, "геохронотопами" и т.д. Их тоже десятки тысяч. Они дают пользователю возможность быстрее и удобнее перемещаться в море информации в любом направлении.

Кто ты, Иван Грозный?

То есть вы на основную статью "навешиваете" самую разную информацию. К примеру, Александр Бородин должен быть представлен и как химик, и как композитор. Причем в обоих ипостасях на высоком профессиональном уровне. Но такой обобщающий портрет должны делать совсем разные команды.

Сергей Кравец: Совершенно верно. Статью об Александре Бородине совместно готовят четыре редакции: музыки, химии, истории и медицины. Для совместной работы над материалом мы применили несколько оригинальных методик, например, биржу статей. На нее каждый понедельник все редакции выставляют планируемые статьи и предлагают другим редакциям поучаствовать. Варианты такого интеллектуального взаимодействия бывают самые разные, но в итоге уже на стадии заказа статьи становится понятно, в каком виде она будет опубликована.

Одно из главных требований к информации - достоверность. Но информацию можно отбирать и подавать по-разному. Говорят, что в науках, особенно гуманитарных, 2 ученых - 3 мнения. Каковы в портале критерии отбора информации?

Сергей Кравец: У нас есть обязательное правило. Если на проблему в научном сообществе есть разные точки зрения, они все должны быть представлены в базовой статье, даже если автор с ними не согласен. Говоря образно, даже скрипя зубами, он обязан о них сказать.

В науке всегда есть знания уже устоявшиеся, признанные экспертным сообществом, а есть такие, которые только проходят обкатку. Если мы хотим быть актуальными, то должны представить все точки зрения. Этому, кстати, послужат и интерактивные экспертные площадки при слотах.

А можно на примерах? Известно, что лет 50 назад яростным противником теории относительности Эйнштейна был академик Логунов. Или сейчас много копий сломано по поводу роли в нашей истории Ивана Грозного. Со времен Карамзина многие историки считают, что он нанес стране огромный вред, оставил ее разоренной, а сейчас громко звучат голоса, что царя оболгали, что он принес много пользы. Что скажет пользователям портал?

Сергей Кравец: Сначала по академику Анатолию Логунову. Здесь решение за авторами, научными кураторами и консультантами. И важно для какой статьи: если это статья о Логунове, то да, безусловно. Для него в рамках создания им своей теории пространства-времени эта позиция была принципиальной. Но если это статья об Эйнштейне или о его теории относительности, то здесь, по моему мнению, эта информация может быть отражена в дополнительных материалах к особому разделу статьи по истории признания и споров вокруг трудов Эйнштейна. Но, повторю, все решает именно научное сообщество.

Что касается Иоанна Грозного. В истории все еще сложнее, так как речь часто идет не о фактах, а об их интерпретации. Как с этим работать? Во-первых, оценивается, насколько полно учтены все известные факты, в том числе и их результаты. Во-вторых, важно мнение именно профессионального сообщества, а не тех, кто создает сенсации, которые хорошо продаются.

Скорее всего, это "новое знание" об Иоанне Грозном будет отражено в разделе об истории его восприятия в разное время, при разных общественных и политических настроениях. Поверьте, сегодняшние споры вокруг Иоанна Грозного далеко не первые. И характеризуют скорее современное общество, нежели вносят что-то новое в изучение истории его царствования. Так что, вероятно, здесь работа скорее для социологов.

Если на какую-то проблему есть разные точки зрения, они все должны быть представлены в базовой статье, даже если автор с ними не согласен

Иное дело - материал об историческом событии, где есть две научно аргументированные точки зрения, опирающиеся на всю полноту сохранившихся источников, но по-разному оценивающие их достоверность. Скажем, о крещении князя Владимира. Одни ученые утверждают, что это произошло в Киеве, другие - что в Корсуне (нынешнем Херсонесе). Здесь надо давать обе точки зрения.

Сергей Кравец: Если порталу нужны инструкции, это плохой портал. Фото: Аркадий Колыбалов

Как противостоять информационному мусору?

Сегодня фейки, вбросы, лженаука заполонили информационное поле. Не только разные группы, но и страны создают информацию под себя. Как портал намерен противостоять информационному мусору?

Сергей Кравец: Вопрос доверия к информации в интернете сегодня острейший. Сеть теряет доверие. Мы видим, что информация искажается как сознательно, так и бессознательно. Все попытки остановить этот мусорный поток ничего не дают. Мы в портале создаем территорию достоверного знания, где информация не может повредить человеку, а принесет только пользу. Гарантия этого - наши авторы и наша технология обработки текста. Наши эксперты - специалисты с высокой репутацией в научном сообществе, и они выступают открыто, отвечая перед пользователями этой репутацией. А редакция имеет специальные службы для проверки всех фактов.

Как вообще человек может стать автором портала? Сколько их требуется?

Сергей Кравец: Вы затронули "больную" тему. Ситуация с формированием корпуса авторитетных авторов сейчас непростая. Чтобы поддерживать в актуальном состоянии около 200 тысяч базовых статей и многих тысяч микропонятий, сюжетов и другой информации, нужно около 10 тысяч высококлассных авторов. Эта огромная армия должна заполнить портал самыми достоверными и актуальными знаниями, практически во всех сферах жизни, начиная от кристаллографии и религии и кончая регби и надоями коров.

Тут есть и специфика. Автору надо написать и основную статью, и периодически поддерживать ее актуальность. Причем не только в случае, если в его сфере произошло что-то важное. Оценки показывают, что надо актуализировать около 40 тысяч статей в год. Периодичность, конечно, разная. Скажем, по античной культуре, средневековью достаточно раз в несколько лет. Но есть статьи, которые требуют постоянного мониторинга, даже ежедневного. Это сфера политики, социалки, отдельные бурно развивающиеся технологии, скажем, цифровые.

Авторов хорошо стимулируют? Сколько человек сегодня насчитывает авторский коллектив?

Сергей Кравец: У нас самые высокие гонорары в научно-популярной сфере. Так с финансированием все в порядке. В корпусе авторов пока около 2000 человек, в том числе и из-за пандемии. Надеюсь, что ситуация в самом скором времени кардинально изменится. Вчера состоялось первое заседание Научно-редакционной коллегии Общенационального интерактивного энциклопедического портала "Знание". В коллегии под руководством ректора МГУ Виктора Садовничего участвуют более 300 ведущих ученых страны, и именно они определяют стратегию создания контента для портала. Это самые авторитетные ученые в своих отраслях. Например, команду ученых-астрономов возглавляет академик Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований РАН, а специалистов в IT-технологиях - академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН. Сейчас создано 20 таких отраслевых команд. Коллегия утвердила требования к формированиваю корпуса экспертного сообщества нашего портала.

Комментарий

Александр Сергеев, президент РАН:

Когда мы говорим об устойчивом развитии общества, вспоминаются 17 целей, которые сформулированы ООН в 2015 году. Среди них не найдете необходимость доминирования достоверной информации. Это удивительно. Ведь трудно представить, что общество может стабильно развиваться на основе решений, когда значительная часть данных будут недостоверными.

Второе. Портал должен быть прежде всего направлен на то, чтобы им пользовалась молодежь. Здесь есть проблема. Дело в том, что сейчас от поколения к поколению стремительно меняются технологии, восприятие мира. Если недавно, читая лекции, воспитывая детей, мы были убеждены, что они понимают именно так, как мы говорим, то сейчас ситуация иная. Существует коммуникационный барьер даже между достаточно близкими поколениями. Поэтому информация на энциклопедическом портале должна быть представлена в форме, которая преодолевает этот барьер. Чтобы молодежь хотела пользоваться этим продуктом. Чтобы он был на их языке, и она не кликала Википедию.

И еще отмечу важный момент. Речь о судьбе русского научного языка. Мы в последнее время много говорим о тревожной судьбе наших научных журналов. Может, не совсем корректна политика, которая вынуждает нас печататься в иностранных журналах. Это, в частности, привело к тому, что научный русский язык становится все менее востребованным. И портал может быть подспорьем нашему языку. Через него должна идти пропаганда нашей науки.

Справка "РГ"

На создание первого в мире Общенационального научно-образовательного энциклопедического интерактивного портала с 2019 по 2022 год выделено более 2,5 миллиарда рублей. Весной будущего года он должен выйти в тестовой версии, а после сбора отзывов и доработки уже осенью будет доступен каждому пользователю.