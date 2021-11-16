Новая серия спецкора "Родины", который прошел по пути Михаила Ломоносова с Курострова в Москву, - из Ярославской области.

Проект своей усадьбы в селе Великом неподалеку от Ярославля Александр Локалов заказал у Федора Шехтеля - тогда еще малоизвестного архитектора, отчисленного из Московского училища ваяния и зодчества. В этом сказочном тереме черты будущих проектов Шехтеля в Москве - Ярославского вокзала, здания МХТ.

А еще в нем... детский дом, который разместили здесь в Великую Отечественную. И с тех пор построить что-то более современное и подходящее сил и возможностей ни у советских, ни у российских властей не хватило. Александр Локалов наверняка порадовался бы, что локаловский дом полезен до сих пор. Он, благодаря приюту, возможно, и сохранился.

Александр Локалов - один из крупнейших промышленников Российской империи - никогда не забывал, что его отец Алексей Васильевич вышел из крестьян. И деньги, которые он всю жизнь копил на выкуп себя из крепостных, после 1861-го потратил на постройку ткацкой мануфактуры, жилья для рабочих, школы, больницы...

Локалов-сын в 1881-м в Ярославле был на приеме губернского купечества Александром III. И представился царю как "крестьянин села Великого". Великий был человек.

Как Локаловым удалось создать одну из крупнейших ткацких мануфактур Российской империи? Все благодаря силе духа, рачительности, качеству, умному подходу, заботе о людях и будущем, любви к Родине.

Еще в 1870-х сюда, в Гаврилов-Ям, были поставлены станки из Белфаста, а на производстве занято 2500 человек. Локаловская мануфактура проработала почти полтора века - и после продажи Рябушинским в 1912-м, и после революции 1917-го - как комбинат "Заря социализма". Все должно было закончиться на "заре капитализма" - в 2010-х, когда здания комбината продали и собирались разобрать по кирпичу.

Но цеха выкупил предприниматель Александр Матросов - у него производство в Гаврилов-Ямском районе. Огромные станки сохранить почти не удалось. Какие успели выкупить и вывезти на другие предприятия, какие растерзали на металлолом. Сейчас в технопарке "Локалов" несколько швейных и ткацкое производство, здесь изготавливают мебель, есть телекоммуникационная компания.

- Я работала ведущим инженером по охране труда на комбинате "Заря социализма" с 2000 по 2008 год, - говорит Яна Смуркова, которая перешла затем на производство в фирму Матросова. - Мы вернулись сюда в 2015-м и увидели, как предприятие разгромлено и разграблено. Тяжело было смотреть, как варварски с ним поступили.

Сейчас на разных производствах здесь занято около двух тысяч человек - то есть примерно, как в дореволюционные времена. Есть много свободных вакансий, но молодежь все равно стремится уехать в соседний Ярославль или в Москву. Александр Матросов пытается развивать эту территорию по-новому. Чтобы и сюда был приток людей из других города. Он не только сдает в аренду площади предпринимателям (некоторым, пока те "раскручиваются", разрешает работать без арендной платы), но и создает общественные пространства, музей, который уже работает, продолжает ремонтировать цеха. Пока себе в убыток. Зачем?

- Не мог смотреть, как все разрушается и не понимал, как такое можно разрушать. Поэтому решил выкупить фабрику и постепенно ее восстанавливать. Были же люди, которые своим примером показывали, как быть полезными на своей земле. И как полезна может быть она, - объясняет Матросов. - Ломоносов не побоялся - и дошел до мечты. Локалов не побоялся - и добился своего. И я хочу, чтобы эти территории развивались, чтобы люди могли работать, знали свою историю и примеры, как добиваться успеха.

В следующей, заключительной, серии - о том, как ученики и учителя московской школы прошли по маршуруту Ломоносова с Курострова в Москву

Предыдущие серии:

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