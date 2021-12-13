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Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы

Новости
    13.12.2021, 15:55
Текст:   Ася Кушнарева

Сайт "Кино-Театр.Ру" составил две подборки девяти самых популярных российских фильмов и сериалов за 2021 год. Список формировался по количеству просмотров страниц, посвященных тому или иному проекту.

Топ-10 фильмов выглядит следующим образом:

1."Конек-Горбунок" - экранизация сказки Петра Ершова.

2. "Последний богатырь: Корень зла".

3. "Батя" с Владимиром Вдовиченковым.

4. Военная драма "Девятаев" с Павлом Прилучным.

5. Комедия "Родные" с Сергеем Буруновым и Монеточкой.

6. "Прабабушка легкого поведения. Начало" с Александром Реввой.

7. "Мажор. Фильм".

8. "Пара из будущего".

9. "Чернобыль" Данилы Козловского.

10. "Майор Гром: Чумной доктор" - про российского супергероя-полицейского.

Топ-10 сериалов:

1. "Бывшие" (третий сезон). В главной роли - Любовь Аксенова.

2. "Чикатило". Сарик Андреасян снял два сезона сериала, в главной роли - Дмитрий Нагиев.

3. "Хрустальный". По сюжету работающий в столице детектив начинает расследовать серию убийств в родном городе.

4. "За час до рассвета". В ролях - Андрей Бурковский, Константин Хабенский.

5. "Угрюм-река" - экранизация семейной саги с Юлией Пересильд и Александром Балуевым.

6. Третий сезон сериала "Содержанки".

7. "Медиатор". Триллер с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум, Дарьей Мороз.

8. Комедийное фэнтези "Вампиры средней полосы" - о жизни вампиров в глубинке. В главной роли - Юрий Стоянов.

9. Комедийная мелодрама "Клиника счастья". В главной роли - Дарья Мороз.

10. Восьмой сезон сериала "Склифосовский".

Составители рейтинга отмечают, что в 2021 году наблюдается победа онлайн-платформ над телеканалами. Так, в 2020 году большинство мест в подобном рейтинге занимали телевизионные проекты. В нынешнем году подавляющее большинство сериалов из вышеперечисленной десятки стартовали на онлайн-сервисах, и только два - на ТВ.

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