HBO показал видеоролик с главными новинками 2022 года

Сервис HBO Max показал ролик, посвященный ожидаемым премьерам 2022 года. Видео, опубликованное на YouTube-канале компании, представляет из себя нарезку кадров из различных фильмов и сериалов, которые выпускаются на стриминге.

В будущем году одним из наиболее ожидаемых является "Дом Дракона" - приквел "Игры престолов", рассказывающий о правящих в Вестеросе Таргариенах.

Также в ролике появляются кадры из новых сезонов сериалов следующих сериалов - "Эйфория" с Зендеей, "Бортпроводница" с Кейли Куоко, новой "Сплетницы", "Мира Дикого Запада", "Воспитанных волками", "Темных начал", "Барри".

Из новинок ожидаются сериалы "Миротворец" с Джоном Синой, "Позолоченный век", "Жена путешественника во времени", новый проект по вселенной "Милых обманщиц", шоу о баскетбольной команде Lakers, "Сантехники Белого дома", "Любовь и смерть" с Элизабет Олсен.

В числе ожидаемых фильмов - "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, "Последняя дуэль" Ридли Скотта, девятый "Форсаж", "Отец невесты" и другие.

Первой новинкой, которую увидят зрители HBO в 2022 году станет новогодний фильм "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Он выйдет уже 1 января.