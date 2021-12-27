Новости

Мировые сборы новой "Матрицы" едва дотянули до 70 млн долларов 19:51
Виктор Салтыков и Шура вдвоем победили на шоу "Суперстар! Возвращение" 17:47
Вышел русский трейлер "Кода 355" с Честейн, Крус и Себастианом Стэном 14:36
Вышел русский трейлер ремейка "Трех орешков для Золушки" 14:12
Назван самый скачиваемый сериал за 2021 год 13:47

Российские стриминги назвали популярные фильмы и сериалы 2021 года

Новости
    27.12.2021, 19:09
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российские стриминговые сайты - Okko, Megogo, Start, IVI, Premier - назвали фильмы и сериалы, которые пользовались наибольшей популярностью у подписчиков в 2021 году. Информацию представители сервисов предоставили ТАСС.

В список лидеров на сервисе Start вошла драма "Соври мне правду", "Молоко" и "Герда". Из крупных проектов - "Последний богатырь: Корень зла" и комедия "Пара из будущего".

На IVI самой популярной стала комедия "Батя" с Владимиром Вдовиченковым, блокбастер "Огонь", "оскароносный" мультфильм "Душа", боевик "Бесконечность", "Мортал Комбат". Из сериалов - комедия "По колено", детектив "Пробуждение", трагикомедия "Везет".

На Okko в 2021 году самыми популярными стали "Серебряные коньки", "Побег из Претории", "Пальма", "На острие", "Земля кочевников". Кроме того, интерес вызвал оригинальный сериал сервиса - "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым.

Фото: www.kinopoisk.ru
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года

На Megogo в лидерах оказались масштабные зарубежные премьеры - "Гнев человеческий", "Довод", "Джентльмены", а также сериал собственной разработки "Последний аксель".

Сервис премьер назвал наиболее популярными "Инсомнию", "Контакт", "Солдаут" и оригинальный сериал "Вне себя".

Сервисы отмечают, что стараются выдерживать время между премьерой фильма в кинотеатре и цифровым релизом, так как наличие фильма в прокате создает нужный ажиотаж вокруг проекта.

Новости

Фильм о Сергее Бодрове выйдет онлайн 28 декабря 13:44
Умер джазмен Оскар Лопес Руис 11:37
Норман Ридус может стать Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel 11:17
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук рассказала, как заболела COVID-19 10:21
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Новый "Человек-паук" первым собрал 1 млрд долларов после пандемии 09:53
Названа дата выхода "Бэтмена" с Паттинсоном на HBO 09:36
Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом 26.12.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
Барбара Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы" 25.12.2021
Вышел трейлер второго сезона мистической драмы с Гилевым "Пассажиры" 25.12.2021
⧣ сериалы
Фото: EPA/WARREN TODA
Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет 09:08
Видео: стала известна дата выхода второго сезона "Бриджертонов" 26.12.2021
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 26.12.2021