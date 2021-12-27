Российские стриминги назвали популярные фильмы и сериалы 2021 года

Российские стриминговые сайты - Okko, Megogo, Start, IVI, Premier - назвали фильмы и сериалы, которые пользовались наибольшей популярностью у подписчиков в 2021 году. Информацию представители сервисов предоставили ТАСС.

В список лидеров на сервисе Start вошла драма "Соври мне правду", "Молоко" и "Герда". Из крупных проектов - "Последний богатырь: Корень зла" и комедия "Пара из будущего".

На IVI самой популярной стала комедия "Батя" с Владимиром Вдовиченковым, блокбастер "Огонь", "оскароносный" мультфильм "Душа", боевик "Бесконечность", "Мортал Комбат". Из сериалов - комедия "По колено", детектив "Пробуждение", трагикомедия "Везет".

На Okko в 2021 году самыми популярными стали "Серебряные коньки", "Побег из Претории", "Пальма", "На острие", "Земля кочевников". Кроме того, интерес вызвал оригинальный сериал сервиса - "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым.

На Megogo в лидерах оказались масштабные зарубежные премьеры - "Гнев человеческий", "Довод", "Джентльмены", а также сериал собственной разработки "Последний аксель".

Сервис премьер назвал наиболее популярными "Инсомнию", "Контакт", "Солдаут" и оригинальный сериал "Вне себя".

Сервисы отмечают, что стараются выдерживать время между премьерой фильма в кинотеатре и цифровым релизом, так как наличие фильма в прокате создает нужный ажиотаж вокруг проекта.