Как Эмма Стоун может вернуться к кинофраншизе "Человек-паук"

Внимание! Текст содержит спойлеры к фильму "Человек-паук: Нет пути домой"

Не так давно в Сети появилась информация о том, что Sony всерьез рассматривает возможность вернуть Эмму Стоун к роли Гвен Стейси.

У зрителей, которые знакомы с сюжетом фильма "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" на этом фоне возникает резонный вопрос о том, как это можно реализовать, если в финале девушка умирает.

Ответ может быть спрятан в сценарии недавно вышедшего триквела "Нет пути домой". Там Питер Паркер Тома Холланда из самых лучших побуждений лишает суперзлодеев их сверхспособностей - принудительному "лечению" с помощью высокотехнологичного 3D-принтера подвергается и Электро. И когда добрый и перевоспитанный персонаж Джейми Фокса вернется обратно в свой мир - связанные с ним изменения создадут во вселенной Паука Эндрю Гарфилда новое ответвление (таймлайн, если хотите), в котором Электро не будет насмерть сражаться со стенолазом, а значит не произойдут события, приведшие к смерти Гвен Стейси.

Ну а остальное - дело техники: можно спровадить старину Гарфилда в третьем сольнике на почетную супергеройскую пенсию, вывести на первый план Спайдер-гвен, попутно выпустив отдельные проекты про Спайдер-вумен, Шелк, Черную Кошку и Серебрянного Соболя, чтобы потом выпустить первый кроссовер про исключительно женскую супергеройскую команду под предводительством Мадам Паутины. Нечто похожее Sony уже проделали в 2016 с фем-перезапуском "Охотников за привидениями", поэтому тенденция весьма предсказуема.

Не стоит забывать, что все вышеописанное лишь теории и догадки, из официальных данных на горизонте из подтвержденных проектов у Sony Pictures пока только "Морбиус" (2022) с Джаредом Лето, поделенный на две части сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" (2022, 2023), "Крэйвен-охотник" (2023) с Аароном Тейлором-Джонсоном, третья часть "Венома" и новая трилогия "Человека-паука" с Томом Холландом в партнерстве с Marvel Studios.