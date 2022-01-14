Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняли решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России.

Проект откладывается для доработки, этот вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы 17 января, уточнил Володин. "Уверен, депутаты поддержат это решение", - заявил он.

Он выразил уверенность, что законопроект действительно требует доработки. "Хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - добавил спикер.

Напомним, что на пленарном заседании 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации. Было объявлено, что он будет серьезно доработан ко второму чтению, чему было посвящено специальное постановление Госдумы. Законопроект, внесенный правительством, вызвал острую дискуссию в обществе, в том числе в Telegram-канале спикера Госдумы, пост которого на тему рассмотрения поправок о QR-кодах собрал рекордное количество просмотров.

Между тем у регионов уже и так есть полномочия, которые в указанном проекте предлагается ввести на федеральном уровне. Только важный нюанс - региональные руководители и главные санитарные врачи могут вводить необходимые ограничения с учетом местной специфики.

Напомним, в конце прошлого года с рассмотрения решили снять поправки о введении COVID-сертификатов на транспорте, так как их сочли непроработанными. Этот документ, также подготовленный в правительстве, не успел пройти первое чтение, в отличие от проекта об общественных местах.