В ВОЗ заявили об "осторожном оптимизме" по пандемии COVID-19

По ее словам, о конце пандемии можно будет говорить в случае отсутствия больших всплесков заболеваемости. При этом говорить о полном исчезновении вируса пока рано.

"Вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда "омикрон" обойдет весь земной шар", - отметила Вуйнович.

Она добавила, что сложность с прогнозированием ситуации связана с действиями самих государств, которые "меняют свои стратегии по тестированию" - у ряда стран нет возможности тестировать каждого жителя с учетом большого числа бессимптомных заражений. "Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом "дельта", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Кроме того, Вуйнович отметила, что пока ВОЗ не рекомендует странам снимать все введенные коронавирусные ограничения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире сложились "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. Он также напомнил, что системы здравоохранения по-прежнему перегружены, а от ковида каждую неделю в мире умирают около 70 тысяч человек.

В начале февраля ВОЗ опубликовала статистику, согласно которой штамм "омикрон" привел к резкому росту заболеваемости COVID-19 в мире. Так, за десять недель в мире были выявлены 90 миллионов новых случаев заражения, что превышает заболеваемость на весь 2020 год.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.