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Авторитетный сайт о кино назвал лучшие сериалы 2018 года

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    30.12.2018, 17:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года.

На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга". Далее следуют "Барри" и "Убивая Еву".

Полностью список выглядит следующим образом:

1. "Моя гениальная подруга".

2. "Барри".

3. "Убивая Еву".

4. "В свободном улете".

Фото: depositphotos.com
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5. "Возвращение домой".

6. "Соболезную вашей утрате".

7. "Конец ***го мира".

8. "Нарко: Мексика".

9. "Телохранитель".

10. "Черная молния".

11. "Навеки Салли".

12. "Делая это".

13. "Вечность".

Фото: kinopoisk.ru
Барак Обама назвал любимые фильмы 2018-го

14. "Решала".

15. "Поза".

16. "Монстры корпорации".

17. "Коннеры".

18. "Так близко".

19. "Жизнь".

20. "Ты".

Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: "Атланта", "Американцы", "Большой рот", "Уважаемые белые люди", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Двойка""Легион", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел".

Напомним, "Кинократия", тоже начала подводить итоги года. Уже можно ознакомиться с нашими списками лучших мультсериаловроссийских сериаловполнометражных фильмов, новых сериалов (части первая и вторая) и с первой половиной обзора о сериалах-продленках.

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