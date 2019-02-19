Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности

Глава МЧС России Евгений Зиничев напомнил руководителям шести регионов о необходимости усилить работу по обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба министерства.

Обращения были сделаны к главам Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Курганской областей, Башкортостана и Хабаровского края. Там участились случаи гибели несовершеннолетних во время пожаров.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрического оборудования и печного отопления, неосторожное обращение с огнем и просто детская шалость. Часто малолетних оставляли дома без присмотра.

"Прошу принять действенные меры по исполнению полномочий, предоставленных органам власти регионов федеральными законами "О пожарной безопасности" и "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", - говорится в тексте обращения.

Одной из действенных мер борьбы с гибелью людей на пожарах стала установка автономных пожарных извещателей. В прошлом году зафиксировано более 400 срабатываний таких датчиков. 22 случая зафиксировали уже в этом году - всякий раз это была спасенная жизнь.

В 2019 году в Волгоградской области было уже несколько пожаров, унесших жизни детей.

Так, в январе в Михайловке в частном доме погибла четырехлетняя девочка и ее 64-летний дедушка. Родители ребенка смогли самостоятельно покинуть горящее здание, успев вынести двухмесячного младенца. Также спаслась их 16-летняя племянница. В качестве причины возгорания называлась неисправность электропроводки. В Краснослободске сгорел частный дом, который снимала гражданка, воспитывающая дочку и двух сыновей. Когда пошел дым, матери дома не было. Но 12-летняя девочка успела заметить пламя. Она вывела из задымленного помещения двух братьев, а когда вернулась за младшим ребенком двух лет, зайти внутрь уже было нельзя - там бушевал огонь. В феврале замыкание проводки привело к возгоранию в деревянном доме в селе Саломатино. Под завалами обнаружили тела 32-летнего хозяина и его девятилетней падчерицы.

В Курганской области сразу два трагических случая произошли в последнюю неделю января: в двух деревенских домах в результате пожаров погибли дети. 27 января в деревне Раздольная при пожаре погибли трое детей. Матери удалось спастись - она находится в больнице. 29 января в селе Горохово также в результате возгорания в частном жилом доме погибли женщина и трое маленьких детей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ. Глава Юргамышского района, на территории которого произошли оба ЧП, подал в отставку.

В Хабаровском крае также с начала года зафиксированы несколько трагических происшествий. В ночь на 31 января в селе Маяк Нанайского района произошел пожар в частном доме с печным отоплением. В результате ЧП погибли женщина и трое малолетних детей. В начале февраля в частном доме села Бриакан произошел еще один пожар. Поздно вечером мать отлучилась в магазин, оставив троих детей одних дома. Вспыхнул пожар, из-за позднего сообщения о возгорании спасти детей не удалось.

Как отметили в МЧС, практика показывает, что люди гибнут не от открытого пламени, а от дыма, который возникает в первые минуты возгорания. Для предотвращения подобных случаев в ведомстве предложили ряд решений. Так, было озвучено предложение для властей указанных регионов проводить в квартирах многодетных семей бесплатную проверку и ремонт электропроводки и печного оборудования, а также установку извещателей. Для этих целей ведомство прорабатывает вопрос о внесении поправок в федеральное законодательство (№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28 декабря 2013 года), где будет прописано бесплатное осуществление данных услуг. Подобные меры должны применяться к семьям из "группы риска", многодетным и малообеспеченным семьям.