Какие машины предпочитают российские автомобилисты

Подведены итоги народного голосования в премии "Автомобиль года в России - 2019". Автомобилисты назвали марки, которые они считают лучшими в своем классе.

Голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Принять в нем участие мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона. Свои голоса за тот или иной автомобиль отдали более миллиона человек.

А выбирали они лучшие машины в 20 классах. Так, в классе "городские автомобили" победителем стал KIA Picanto.

В малом классе пальма первенства досталась представителю отечественного автопрома, а именно LADA Vesta.

В малом среднем классе автомобилисты выбрали Volkswagen Golf. В среднем классе победителем стал KIA Optima. В бизнес-классе автомобилем года стала Toyota Camry.

В представительском классе любовь россиян досталась Audi A8. В представительском классе сегмента "премиум" предпочтения были отданы Mercedes-Maybach S-Класс.

Лучшим купе назван Lexus RС. А купе "премиум" - BMW 8 серии Coupe.

Среди грантуреров российские автомобилисты выбрали Audi A7 Sportback. А среди кабриолетов и родстеров голосующие отметили BMW Z4. При этом в классе кабриолетов и родстеров "премиум" предпочтения отданы Mercedes-AMG GT родстер.

Традиционно среди универсалов повышенной проходимости победа досталась Subaru Outback.

Среди компактных внедорожников лучшим был назван Mitsubishi Eclipse Cross. А среди легких внедорожников - Nissan X-Trail.

В классе средних внедорожников победил Volkswagen Touareg. А лучшим тяжелым внедорожником стал BMW X7.

Среди пикапов лучшим был назван Volkswagen Amarok. А среди компактвэнов - Citroen C4 SpaceTourer.

В классе минивэнов предпочтения были отданы Volkswagen Multivan. А из мини-фургонов победу одержал Renault Dokker Van.

Среди легких фургонов большинство проголосовало за Ford Transit Custom. А в классе фургонов победа досталась отечественному производителю. Лучшей названа ГАЗель NEXT.

На торжественной церемонии были также названы победители в специальных номинациях. Так, новинкой года стал KIA Ceed. Прорывом года назвали Aurus.

Примечательно, что лавры победителя достались даже проекту общественного транспорта. А именно проектом года стал Московский Электробус.

Любимой маркой в массовом сегменте признан Volkswagen. А в премиальном - BMW.

Лучшим автомобилем для такси признана Skoda Octavia. А лучшим автомобилем для каршеринга - Hyundai Solaris.

Самым узнаваемым китайским брендом назван Chery.

Вручение премии "Автомобиль года в России" проходит уже 19 раз. Это уникальный автомобильный исследовательский проект, крупнейший в России и самый масштабный по охвату участников. Победа каждого автомобиля в этом конкурсе - это реальное мнение реальных людей. В таких проектах всегда важно, кто отдавал свои голоса. В этом году большинство голосовавших оказались мужчины - 84 процента против 16 процентов женщин. Средний возраст участников голосования колеблется от 25 до 44 лет.

Самому активному участнику этого проекта достался главный приз сезона - Volkswagen Golf 7 поколения. Счастливым автовладельцем стал Константин Кузнецов из Ижевска.

Ожидается, что осенью пройдет еще одна премия "Рейтинги авто года", в которой Автомобили будут выбираться не по стандартным классам, а по потребительским свойствам.