Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Продать квартиру без уплаты налога станет легче

С 1 января продать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно будет на два года раньше, чем сейчас.

Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).

Но есть одно существенное условие. На момент продажи эта квартира должна быть у вас в собственности единственной. Отчет времени владения начинается с даты регистрации права собственности на недвижимость. Если жилье не единственное, то срок остается прежний - не менее пяти лет. Так что россияне смогут чаще улучшать свои жилищные условия, если на то есть средства.

За отсуженную квартиру можно получить компенсацию

С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 299-ФЗ.

Закон направлен на защиту граждан, которые приобрели жилье с криминальным прошлым и не знали об этом, а оно потом было истребовано судом.

Размер компенсации определяется судом, как говорится в законе, исходя из суммы, составляющей реальный ущерб. Либо в размере кадастровой стоимости жилого помещения, если этого потребует добросовестный приобретатель.

Проиндексируют платежи для больничных и пенсий

С 1 января будут установлены новые лимиты для исчисления страховых взносов в Фонд соцстраха и Пенсионный фонд. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 г. N 1407.

Работодатель, напомним, обязан начислять и уплачивать с доходов своих работников взносы в социальные фонды, а потом из этих денег платят пенсии, декретные и больничные. В отличие от подоходного налога, который вычитается из зарплаты, эти платежи идут только за счет работодателя. Но рассчитываются по установленным ставкам от суммы, начисленной работнику с начала года.

Что изменится? Предельный размер базы для ставок. Если с начала года общая сумма зарплаты работника меньше 1,292 миллиона рублей (сейчас 1,150 миллиона), то за него в Пенсионный следует перечислить 22 процента. Если зарплата выше, только 10 процентов.

В Фонд соцстраха взносы по ставке 2,9 процента будут платить до 912 тысяч рублей (сейчас 865 тысяч). При более высокой общей суммы зарплаты с начала года - ноль процентов. Кстати, в Фонд обязательного медицинского страхования отчисления идут с любых сумм по ставке 5,1 процента.

Важность этого документа можно объяснить на примере пенсий. Как уже писала "Российская газета", по мере того как растет облагаемая база для исчисления страховых взносов, увеличивается число пенсионных баллов. Чем больше баллов, тем выше будущая пенсия.

В России поднимут пенсии

Вчера, 26 декабря, Пенсионный фонд России пояснил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересмотрены с учетом увеличения "размеров фиксированной выплаты - 5686, 25 рубля и стоимости одного пенсионного коэффициента - 93 рубля".

В ПФР уточнили, что увеличится только страховая пенсия. Государственной это коснется 1 апреля.

Общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6 процента. Как это предусмотрено Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

Средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.

Переплату по кредитам ограничат

С 1 января максимальный размер платежей по потребительскому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.

После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, штрафов и пени.

В основном это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансовых организациях. Так как такое ограничение действует для потребкредитов, которые люди берут максимум на один год. Совершенствование этих ограничений продолжалось практически весь 2019 год.

Материнский капитал станет больше

С 1 января в России будет проиндексирован материнский капитал. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Таким образом, размер маткапитала увеличится до 466 617 рублей.

Как ранее писала "Российская газета", за получением сертификата на материнский капитал нужно обратиться в любое территориальные отделение Пенсионного фонда России вне зависимости от места постоянной регистрации.

Выплаты на ребенка продлят до трех лет

С 1 января меняются правила ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Об этом говорится в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Теперь ежемесячная выплата будет предоставляться до достижения ребенком трехлетнего возраста (сейчас до 1,5 года).

Право на выплаты будет у семей, в которых размер ежемесячного среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Как ранее писала "Российская газета", размер ежемесячной выплаты на ребенка не должен быть ниже детского прожиточного минимума в регионе, где проживает семья.

Пособия по безработице вырастут

Размеры пособий по безработице будут увечены с 2020 года. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год".

Максимальный размер пособия составит 8 тысяч рублей, а минимальный - 1,5 тысячи рублей. Также был назначен размер пособия для граждан предпенсионного возраста. Его величина составит - 11,3 тысячи рублей.

Введут новые ставки по утильсбору на авто

С 1 января ставки по утилизационному сбору на легковые авто, грузовики и прицепы будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении правительства от 15 ноября 2019 года №1457. Такая мера должна создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке автохлама.

Как уже писала "РГ" больше всего машин в России с объемом двигателя от одного до двух литров. Для них ставка вырастет на 112,4 процента. На автомобили с объемом двигателя до одного литра ставка поднимется на 46,1 процента.

Власти ограничили рост платежей за ЖКУ

Утвержден предельный рост совокупного платежа жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 29.10.2019 N 2556-р.

Оно вступает в силу с 1 января, но в первом полугодии индексации не будет. Она произойдет только с 1 июля 2020 года.

Самый большой потолок роста совокупного платежа может произойти в Чеченской республике (6,5 процента). Меньше всего подорожает - для жителей Ненецкого автономного округа - 2,4 процента. В Москве этот порог установлен на уровне 5 процентов, в Санкт-Петербурге - 3,8 процента.

Смысл установки таких ограничений в том, что тарифы на услуги повышать можно так, чтобы рост общего платежа (который мы видим в своих платежках) не стал больше, определенного федеральной властью. Но не факт, что региональные власти поднимут общий платеж по максимуму. Могут и меньше - это уже их зона решений.

Контрсанкции на европейские товары продлят

С 1 января продлеваются контрсанкции, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 24.06.2019 г. № 293. Документ поясняет, что это делается для защиты национальных интересов России. Санкции запланированы до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, купить на территории России хамон, европейские сыры, овощи и так далее не получится еще как минимум один год.