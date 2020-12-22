Почему важно популяризировать науку

Сегодня технологии внедряются в городскую инфраструктуру, пронизывают буквально все сферы повседневной жизни. Искусственный интеллект, большие данные, "умные" роботы - все это стало частью современной городской среды. И доступ к этим новейшим технологиям открыт для каждого.

Эксперты утверждают, что открытость, доступность и скорость изменений - это основные черты современности. Возьмем для примера знания. Развитие интернета и различных платформ делают доступ к знаниям легким и быстрым. По данным Нацпроекта "Цифровая экономика", уже сейчас около 80% населения имеют широкополосный доступ к интернету, а еще через пять лет будут иметь 97%. И это еще не все. Сегодня, чтобы получать знания, даже не нужно выходить в интернет. Сама городская среда дает такую возможность.

Тематический поезд метро "Наука будущего". Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Например, в вагонах метро транслируют научно-популярную информацию, пригородные электрички становятся "тематическими" (целые вагоны разрисовывают в рамках какой-то темы, будь то вопросы, касающиеся защиты окружающей среды или посвященные важным историческим событиям). Билборды на улицах теперь транслируют не только яркую рекламу, но и полезную информацию. Фестивали, открытые лекции, мастер-классы - все это часть целого поля знаний, которым свободно может воспользоваться любой из нас.

Казалось бы, в такой среде каждый среднестатистический гражданин просто обречен стать экспертом в самых разных областях, а уровень его знаний должен быть высок. Но, к сожалению, это совсем не так. Иметь доступ к знаниям и уметь понимать полученную информацию и пользоваться ею - совершенно разные вещи.

Как показывают многочисленные исследования, подавляющее большинство обывателей не умеет пользоваться доступными знаниями, не имеет четкого представления о том, как будут развиваться технологии в дальнейшем и куда движется общество в целом. Такое непонимание и дезориентация дает богатую почву для роста и распространения псевдонаучной информации, порождает страх перед будущим и неуверенность в завтрашнем дне.

По данным исследования Центра социального проектирования "Платформа", только 12% опрошенных понимают будущее своей страны. У подавляющего же большинства отсутствует уверенность в завтрашнем дне. А это, в свою очередь, ведет к пессимизму, пассивности и является благоприятной средой для восприятия популистских идей и псевдонаучных теорий.

"Если наш горизонт планирования ограничивается одним годом, то мы постоянно находимся в стрессе, не можем с уверенностью смотреть в будущее и плодотворно трудиться, - поясняет руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Филиппов. - Объяснить, как технологии влияют на привычный образ жизни, дать представление о картине будущего и помочь горожанам адаптироваться в быстроменяющихся реалиях могут ученые, выступающие с открытыми лекциями, городские научные фестивали и другие научно-популярные проекты".

Открытое интервью Ирины Шихман и Максима Абакумова во время Science Bar Hopping онлайн. Фото: Александр Палаев

По мнению эксперта, именно популяризация науки способна снять существующую дезориентацию в обществе и принести уверенность в завтрашнем дне. Поэтому наука просто обязана быть открытой, понятной и доступной для широких масс, не прятаться за дверьми кабинетов и университетских аудиторий, а идти в люди, говорить с ними на понятном и доступном языке.

Надо отметить, что ученые готовы идти на городские площадки. Новинки медицины и вирусы, новые материалы и проблемы экологии, цифровизация среды и освоение космоса - обо всем этом и о многом другом ученые уже рассказывают людям, собравшимся в обыкновенных барах.

Один из городских проектов, возникший в рамках программы популяризации науки - фестиваль Science Bar Hopping. Несколько раз в году бары в крупных российских городах превращаются в площадки, куда можно прийти, послушать ученых, которые доступно расскажут о самых волнующих научных темах, ответят на вопросы. Фестиваль пока молодой, с 2018 года прошел пять раз - в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, но уже стало ясно, что науку можно обсуждать с таким же интересом, как спорт, кино или политику. Переход фестиваля в этом году в онлайн показал, насколько востребован этот контент. Охват каждого пятичасового научного онлайн-марафона, который транслировался социальной сетью "ВКонтакте", составлял более чем 500 тыс. контактов.

"Знание стало доступно, открыто, интерактивно, но нужна мотивация, чтобы приобретать его, а также умение отличать подлинную информацию от фейковой, настоящих экспертов от самозваных, - говорит Сергей Филиппов. - Без опыта и навыка сделать это непросто. А на фестивалях Science Bar Hopping выступают только настоящие ученые".

Еще один интересный формат, направленный на популяризацию науки - Science Slam - мероприятие, на котором молодые ученые презентуют свои исследования в форме 10-минутного стендапа. Публика выбирает сильнейшего спикера аплодисментами.

Ведущий Сергей Гаврилов на съемках YouTube-шоу "Заходит ученый в бар". Фото: Александр Палаев

Похожие проекты появляются и в Интернете, например YouTube-шоу "Заходит ученый в бар", в котором исследователи вместе с популярными блогерами обсуждают открытия и технологии, сидя в баре.

Однако пока это отдельные проекты, но, как в любом серьезном вопросе, необходим системный подход. Эксперты считают, что нужно развернуть науку "лицом к людям". Взять хотя бы музеи. Многие из них привлекательны и интерактивны, однако несмотря на свою современную оболочку они презентуют то, что было когда-то давно, рассказывают о прошлом и не дают ответа на вопрос, а что будет с нами через 5 или 10 лет, как технологии изменят отношения в обществе.

"У нас дефицит таких площадок, которые бы вызывали доверие и создавали возможность для выработки мнения, основанного на научных подходах. Если раньше было возможным брать тренд из прошлого, линейно протягивать в будущее и на основании этого вектора делать прогноз, то больше эта методика не работает", - говорит Сергей Филиппов.

По словам эксперта, бурный рост цифровых технологий не обеспечит автоматически распространения научных знаний. Потому что, во-первых, осведомленность не равна пониманию, а во-вторых, с большей скоростью также развиваются и антинаучные взгляды. И городская среда, и технологии, интегрированные в нее - нейтральны и сами по себе не являются очевидным доказательством преимуществ прогресса. Они могут быть использованы для продвижения как научных, так и мифологических взглядов. Поэтому кроме инвестирования в инфраструктуру, нужно инвестировать и в научно-популярные и образовательные практики.

"Нужна комплексная программа популяризации естественно-научных и научно-технических знаний для широкого общества, - уверен Сергей Филиппов. - Это приведет, во-первых, к большей осознанности и снижению тревожности, во-вторых, повысит уровень лояльности к проникновению технологий и масштабной цифровизации, в-третьих, обеспечит приток талантливой молодежи в науку и технологии".