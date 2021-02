Мантуров ответил на публикацию The Telegraph о вакцинах от COVID-19

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отреагировал на публикацию британской The Telegraph, в которой сообщается, что власти Великобритании столкнулись с дилеммой по возможности сотрудничества c нашей страной в вопросах разработки и поставок вакцин от COVID-19.

Издание обратило внимание на то, что никто из официальных британских лиц не прокомментировал публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet о предварительных результатах третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V". В то же время представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на просьбу издания дать оценку публикации в The Lancet сказал, что этим должны заниматься ученые. При этом, говорится в публикации The Daily Telegraph, ранее британские официальные лица не раз публично поддерживали вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, также разработанную в США вакцину Moderna, не говоря уже о собственном продукте - вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Успех российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ставит интересную дилемму перед лидерами европейских стран - сотрудничать ли им с Россией, объединяя свои вакцины с российским препаратом, или нет, - размышляет автор публикации в британском издании.

4 февраля по этому поводу высказался глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"К счастью, ученые и предприниматели наших стран обладают более открытым и независящим от политической конъюнктуры взглядом и решили для себя этот вопрос еще в декабре. Напомню, тогда НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и российская компания "Р-Фарм" подписали Меморандум о намерениях в области профилактики COVID-19, - сообщил Мантуров. - И первым в мире "тандемом" против COVID-19 с комбинированием доз различных вакцин стал именно проект "Спутник V" и AstraZeneca. Комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" (доказанная эффективность - 91,6%) помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя".

Мантуров также сообщил, что документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины "Спутник V" - AstraZeneca при поддержке РФПИ поданы уже в несколько стран. "Одобрение начала клинических испытаний и первый укол ожидаются в ближайшие дни в ОАЭ. В частности, будет проверена эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать уже в марте-апреле", - подчеркнул Мантуров.

По его мнению, мы наблюдаем важный пример кооперации российских и международных разработчиков и производителей вакцин. При этом этот проект не уникальный. "У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских производителей (вакцины), ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время", - заключил глава Минпромторга.