Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз

Объемы производства вакцины от коронавируса "КовиВак" планируется нарастить в 4-6 раз. Об этом говорится в материалах, размещенных на стенде Минобрнауки в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз", - следует из материалов.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины превысила 80%.

Вакцина "КовиВак" - третья российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале. Разработчик препарата - Центр им. Чумакова.

По данным разработчиков, продолжительность иммунитета, который дает вакцина, составляет восемь месяцев.