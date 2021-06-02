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Общество
02.06.2021 11:00
Текст: Василий Кошкин

Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз

Объемы производства вакцины от коронавируса "КовиВак" планируется нарастить в 4-6 раз. Об этом говорится в материалах, размещенных на стенде Минобрнауки в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз", - следует из материалов.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины превысила 80%.

Вакцина "КовиВак" - третья российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в феврале. Разработчик препарата - Центр им. Чумакова.

По данным разработчиков, продолжительность иммунитета, который дает вакцина, составляет восемь месяцев.

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