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Экономика
03.06.2021 10:36
Текст: Василий Кошкин

Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации

Принцип "бери или плати" в социальной газификации не обсуждался, сообщил вице-премьер Александр Новак​​​.

Фото: iStock
Как бесплатная газификация скажется на тарифах для населения

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что бесплатное подключение граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года или оплатить расходы на подключение.

"Такая тема у меня не обсуждалась на совещании, это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и Посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации", - заявил Новак в кулуарах ПМЭФ, его слова цитирует РИА Новости.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. При этом площадь дома не является критерием для подключения.

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