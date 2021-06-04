Замглавы Минздрава рассказал, сколько алкоголя потребляют россияне

Россияне с среднем потребляют около девяти литров алкоголя на человека в год. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Салагай на полях ПМЭФ.
При этом чиновник отметил, что потребление как алкоголя, так и табака, в стране снижается.
"Статистика на данный момент формируется. В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%", - цитирует слова Салагая РИА Новости.
Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил установить максимальный объем алкоголя, который в год может купить россиянин. По его словам, такой нормой могут стать пять литров спиртного.
Кроме того, в мае премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Задача более 20 мероприятий - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.
Правительство, в частности, намерено усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.
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