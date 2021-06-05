Белоусов назвал сумму, потраченную на поддержку экономики в пандемию

Российское правительство потратило на поддержку экономики страны в период пандемии коронавируса четыре триллиона рублей, рассказал вице-премьер Андрей Белоусов на ПМЭФ.

Он снова высказался в адрес металлургов, которых ранее обвинил в "нахлобучивании" государства.

"Вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории четыре триллиона рублей, у вас ничего не взяв", - приводит ТАСС слова Белоусова.

Вице-премьер пояснил, что эти средства кабмин взял у банков в виде заимствований.

Белоусов накануне рассказал, что у правительства нет цели "отобрать" дополнительные доходы у металлургов, но есть задача уложиться в параметры проектов, которые выросли в цене.

Также вице-премьер сообщил, что восстановление российской экономики идет быстрее, чем предполагалось, а внешний долг на данный момент составляет около 5% ВВП, и это "очень мало".