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05.06.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции

Текст: Василий Кошкин
Фото: Nicolas Economou/Getty Images Фото: Nicolas Economou/Getty Images
Фото: Nicolas Economou/Getty Images

Турцию могут открыть для российских туристов в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Фото: iStock
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"Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег и авиасообщение возобновится, и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", - сказала Догузова.

По ее словам, с прошлого года долг туроператоров перед туристами сократился в шесть раз - до 7 миллиардов рублей с 44 миллиардов.

Ранее Догузова заявила, что россияне смогут вернуться на турецкие курорты к июлю.

В апреле российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус.

Изначально ограничения действовали до 1 июня, однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продлил их до 21 июня.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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