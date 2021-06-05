Кудрин рассказал о судьбе доллара в России

"Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", - пояснил экономист.

Ранее Кудрин заявил, что решение об отказе от американской валюты в структуре ФНС было вынужденным.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%.

По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.