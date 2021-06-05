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Экономика
05.06.2021 12:52
Текст: Василий Кошкин

Кудрин рассказал о судьбе доллара в России

Доллар продолжит функционировать в России после изменений в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 1" на ПМЭФ.
Алексей Кудрин. Председатель Счётной палаты РФ. Фото: Сергей Николаев/РГ Алексей Кудрин. Председатель Счётной палаты РФ. Фото: Сергей Николаев/РГ
Алексей Кудрин. Председатель Счётной палаты РФ. Фото: Сергей Николаев/РГ

"Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", - пояснил экономист.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Ранее Кудрин заявил, что решение об отказе от американской валюты в структуре ФНС было вынужденным.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%.

По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.

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