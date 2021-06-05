Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом

Несколько российских регионов близки к победе над коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко. При этом чиновник призвал продолжать вакцинацию россиян.

"Мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей", - заявил глава Минздрава на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен в России более чем на 25%. Сам Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).