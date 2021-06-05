В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут быть приняты в России не ранее 2022 года. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.
"Требуется решение на уровне Евразийского экономического союза, поскольку для этого требуется корректировка технического регламента. Поэтому этот процесс не быстрый", - пояснил чиновник (цитата по ТАСС).
По его словам, использование таких сигарет является хорошим способом предупреждения пожаров, которые часто происходят из-за неосторожного курения.
Ранее сообщалось, что Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии. Данный документ устанавливает требования к потребительской упаковке сигарет и информации на ней, а также к воспламеняющей способности табачных изделий, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов ЕАЭС.
В свою очередь, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отмечал, что речь идет о специальном кольце, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению сигареты.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Задача более 20 мероприятий - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Правительство, в частности, намерено усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.
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