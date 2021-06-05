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Текст: Василий Кошкин

В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут быть приняты в России не ранее 2022 года. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

Фото: iStock
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"Требуется решение на уровне Евразийского экономического союза, поскольку для этого требуется корректировка технического регламента. Поэтому этот процесс не быстрый", - пояснил чиновник (цитата по ТАСС).

По его словам, использование таких сигарет является хорошим способом предупреждения пожаров, которые часто происходят из-за неосторожного курения.

Ранее сообщалось, что Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии. Данный документ устанавливает требования к потребительской упаковке сигарет и информации на ней, а также к воспламеняющей способности табачных изделий, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов ЕАЭС.

В свою очередь, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отмечал, что речь идет о специальном кольце, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению сигареты.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Задача более 20 мероприятий - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Правительство, в частности, намерено усилить контроль за соблюдением запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

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