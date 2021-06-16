Как защититься, если мошенники оформили на вас кредит

Суды начали защищать граждан, от имени которых мошенники берут кредиты.

Суд в Вологодской области принял знаковое решение: освободил женщину от кредита, который кто-то взял в онлайне на ее имя.

"Вместе с развитием сервисов банковских услуг развиваются и мошенники, которые придумывают новые способы, как забрать у людей последние деньги", - подчеркивает почетный адвокат России Никита Филиппов.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, финансисты требовали с женщины более 25 тысяч рублей: "Истец утверждал, что в марте 2018 года Галина на сайте срочных займов заполнила заявление с указанием необходимых данных. Галина в судебном заседании пояснила, что договор займа не оформляла, место рождения и адрес в нем указаны неверно, и тот номер телефона ей никогда не принадлежал. Она не умеет пользоваться интернетом, электронной почты у нее нет".

Мировой судья, изучив дело, согласился с тем, что несоответствие введенных данных с реальными не может быть обосновано технической ошибкой. А в соответствии с законом микрофинансовая организация даже при выдаче кредитов дистанционно обязана достоверно установить личность заемщика. В данном случае этого сделано не было. Поэтому долг с женщины сняли. Это принципиальный момент: банк или микрофинансовая организация обязаны убедиться, что кредит берет именно тот самый человек.

25 тысяч рублей такой кредит получили в режиме онлайн мошенники от имени жительницы Вологодской области, даже не умеющей пользоваться интернетом

"Данное решение - говорит Никита Филиппов, - хороший задел на будущее, благодаря которому вопрос о получении кредита конкретным лицом будет изучаться судами более детально".

Суд

Банк заплатил штраф за то, что выдал деньги другому человеку

Еще один риск малоизвестен: банк может выдать деньги с вашего вклада другому человеку - по поддельным документам. Такие случае бывали.

В одном из таких дел человек, у которого мошенники сняли со счета деньги, не смог урегулировать спор с банком.

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"Тогда мы обратились с исковым заявлением к банку о взыскании задолженности по договору вклада, - рассказывает Никита Филиппов. - В результате нам не только удалось взыскать с банка задолженность и проценты за пользование денежными средствами, но и взыскали штраф, предусмотренный законодательством о защите прав потребителей".

Советы юриста

Как обезопасить себя и своих близких от мошеннического кредита

1. Первое правило: беречь свои персональные данные. Старайтесь оставлять паспортные данные только в крупных, надежных компаниях.

2. Попробуйте договориться и передать организации только реквизиты паспорта, а не снимать с него копию (когда предоставление паспорта не является обязательным).

3. Никогда не направляйте ваши персональные данные, в том числе фото паспорта, через социальные сети, так как риск потери контроля над аккаунтом очень высокий.

4. Если вам требуется переслать кому-то фото паспорта, воспользуйтесь лучше мессенджерами или электронной почтой, а сразу после того, как копия стала не нужна, удалите данное письмо либо фото.

5. Целесообразно регулярно проверять свою кредитную историю и информацию о наличии задолженности в личном кабинете на сайте госуслуг. Получить информацию о кредитной истории вы можете на сайте nbki.ru путем оформления онлайн-заявки.

Прямая речь

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты:

Мы видим, что под влиянием процессов глобальной цифровизации сформировалось несколько негативных тенденций, и они независимы друг от друга. Их одновременное сочетание с большой долей вероятности приводит и к нарушению прав граждан.

Сейчас в стране появилась и широко распространенная так называемая псевдодоверенная юридическая среда. Когда граждане также уверены, что документы исходят от лиц, несущих за них ответственность. И подписывают эти документы, не читая.

Недавно проведенные исследования Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации свидетельствуют о продолжающемся росте преступности в обороте недвижимости, в ином обороте ценного движимого имущества. И одновременно снижается раскрываемость таких преступлений. Конечно же, в такой ситуации государство должно обеспечить, чтобы документы, кардинально влияющие на конституционные права граждан в отношении собственности жилища и т.д., подписывались ими только в доверенной юридической среде.

Алгоритм защиты

Что делать, если на вас заочно повесили кредит

Обратиться в банк с заявлением о предоставлении сведений о выданном кредите. Необходимо узнать дату оформления кредита, сотрудника, который открывал кредитный счет, способ оформления кредита (электронный или письменный), сумму задолженности и просрочки по кредиту.

Также вы должны сообщить банку, что не обращались за выдачей кредита или банковской картой.

Если у вас есть какие-то подтверждения, что в момент оформления кредита вы находились в другом месте, предоставьте их сотруднику банка. Постарайтесь сначала урегулировать спор мирно.

Если решить проблему через банк не получилось, юристы рекомендуют незамедлительно обратиться с заявлением в полицию по факту совершения мошеннических действий с вашими персональными данными и требовать от них проведения следственных мероприятий, направленных на установление личности мошенника (биллинг телефона, допрос сотрудников банка, компьютерная экспертиза).

Защищаться в таких делах очень трудно, поэтому важно обращаться в квалифицированные юридические компании, которые понимают, как действовать в случае мошенничества.

Практика

Человек смог доказать банку, что кредит выдан по поддельному паспорту

В практике бюро адвокатов был случай, когда клиенту начали звонить сотрудники банка и требовать возврата кредита, о котором он слышал впервые.

"Мы посоветовали ему сначала обратиться в банк, которому он якобы должен деньги, и сообщить сотруднику, что они обращаются не к тому лицу", - говорит адвокат Никита Филиппов.

Сотрудник банка проверил информацию, и оказалось, что паспорт, который представили при оформлении кредита, не совпадает с паспортом клиента. Сотрудник сразу внес указанную информацию в систему и исключил номер телефона из базы банка. После этого ни банк, ни коллекторские организации нашего клиента больше не беспокоили.

"Этот кейс доказывает, что порой не нужно сразу бежать в суд, так как ситуация может быть разрешена без него", - подчеркивает Никита Филиппов.