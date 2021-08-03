Какие эксперименты будут проводиться в новом лабораторном модуле МКС

Однако и это не самое важное. А что тогда? То, что "Наука" должна стать главной площадкой для экспериментов в российском сегменте МКС. Таких условий исследователи на космических станциях еще не имели. Вообще, как говорят, модуль заточен под то, чтобы вести научную работу "в промышленных масштабах". Круто? Давайте без эмоций. Просто факт остается фактом: только на орбите есть условия для экспериментов, проверяющих решения для дальних межпланетных перелетов. Только там есть невесомость и практически неотфильтрованная космическая радиация. И это надо использовать.

Тридцать рабочих мест

Модуль привез с собой тридцать универсальных рабочих мест: четырнадцать внутри и шестнадцать на внешней поверхности. Каждое будет с подведенным электричеством и прочими коммуникациями. Такого не было на орбите еще никогда. Специалисты подчеркивают: "Наука" позволит проводить экспериментов, как минимум, в 2,5 раза больше.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Наталия Ячменникова

Представляете? Планируется исследование, опыт. Все необходимое доставляется на станцию в посылке: экипажу остается только собрать экспериментальную установку. Надо поменять оборудование? Никаких проблем. Как в Лего.

Операции снаружи поможет выполнять европейский роботизированный манипулятор ERA. Вот о его размерах мы еще толком не писали: длина - 11,3 метра. Может позиционироваться с точностью до 5 миллиметров. Может работать с грузами до 8 тонн и имеет 7 степеней свободы. Роборука прилично освободит космонавтов от тяжелой и рискованной работы за бортом станции. Кроме того, она оснащена четырьмя инфракрасными камерами.

Какой наукой можно заниматься на лабораторном модуле? Давайте опять же смотреть. Самый предварительный перечень включает тринадцать экспериментов, и каждый претендует на супер.

"Каскад возможностей" - так, например, оценил значение запуска модуля "Наука" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik. По его словам, речь идет как о прикладной науке, так и о фундаментальных исследованиях. "Наличие такого модуля позволит проводить наблюдения, эксперименты существенно эффективнее, чем если бы для этого пришлось бы запускать отдельные автоматические космические аппараты, - подчеркнул ученый. - Например, наблюдения, связанные с поиском и изучением экзопланет. Это получило в мире колоссальное развитие, но мы здесь отстали, поскольку не было соответствующих инструментов. Теперь такие возможности появляются".

Печь на орбите

Из самого передового - многозонная печь для выращивания кристаллов из расплавов металлов, термостаты для работы с биообъектами и перчаточный ящик. Так, планируется эксперимент "Вампир", в котором будут выращиваться кристаллы для ИК-детекторов.

Специалисты поясняют: обычно высокоточные детекторы требуют дорогих материалов и охлаждения жидким азотом (температура -196 градусов Цельсия). Но есть надежда, что в невесомости удастся добиться нужной однородности расплава цинка, теллура и кадмия, которая позволит вырастить кристаллы без дефектов в кристаллической решетке. Получатся кристаллы для чувствительных, но сравнительно недорогих инфракрасных детекторов, которые смогут работать при комнатной температуре без необходимости заправки жидким азотом. Эти и другие исследования, как рассказывают, могут приблизить эру автоматических орбитальных заводов, проекты которых уже анонсируются некоторыми компаниями.

Идеально привезти на космическую станцию ученого, который смог бы сам следить за экспериментом и оперативно вносить изменения

Одно из самых любопытных исследований - проверка влияния радиации. Так, в эксперименте "Перепел" планируется вывести птенцов японского перепела в условиях МКС, несмотря на невесомость, температурный режим и радиацию. И тут прицел не на сиюминутный результат, а на дальние пилотируемые экспедиции, где будет остро стоять вопрос пополнения рациона экипажа свежими продуктами.

Перепелиный роддом

Впервые проблема репродукции - а проще размножения живых организмов в космосе - возникла, как только встал вопрос о создании биологических систем жизнеобеспечения на орбитальных станциях. Тогда задача была чисто утилитарная: если космонавты научились выращивать пшеницу в бортовых оранжереях, то почему, скажем, птицы не могут служить источником получения таких высококалорийных продуктов, как яйца? Выбор пал на перепелов.

Пробный "перепелиный запуск" сделали в 1978 году на советском биоспутнике "Космос-1129". Увы: при возвращении почти все яйца разбились. В 1990-м - первая победа: на станции "Мир" вывелись восемь перепелят. Но - опять погибли. А в 1999 году удача улыбнулась экипажу Виктора Афанасьева. С ним летали француз Жан-Пьер Эньере и словак Иван Белла. Словацкие специалисты сделали прекрасный транспортный инкубатор: туда заложили шестьдесят оплодотворенных яиц. На станцию доставили даже спецблок для "новорожденных" - центрифугу. Она делала до 110 оборотов в минуту, создавая для перепелят привычную силу тяжести.

Благополучно приземлились только три птенца: в спускаемом аппарате оказалась слишком низкая температура. Тем не менее ученые получили поразительный результат - впервые в истории живые существа родились в космосе и, прожив там несколько дней, вернулись на Землю. Теперь есть все возможности продолжить уникальные исследования.

Еще одно традиционное направление - изучение живых организмов в жестоких условиях космоса. В частности, в эксперименте "Мутация" будет изучаться эволюция микробов. Проект "Витацикл-Т" посвящен выращиванию салата в так называемой конвейерной оранжерее. Опять-таки с прицелом накормить экипажи в межпланетных перелетах. В эксперименте "Асептик" будут испытываться специальные укладки, обеспечивающие стерильность при проведении биотехнологических экспериментов в космосе…

По большому счету, идеально привезти на станцию ученого, который смог бы сам следить за экспериментом и оперативно вносить изменения, чтобы получить наилучший результат. А почему нет? Условия модуля позволяют: он, помимо всего прочего, оснащен еще одной каютой и еще одним туалетом.

По оценкам экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Тем временем

В Роскосмосе состоялся Научно-технический совет по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Совет главных конструкторов отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - РОСС. Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.