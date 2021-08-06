Роспотребнадзор разъяснил требования по ношению масок

"Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают", - пояснила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
При этом в закрытых помещения люди должны по-прежнему пользоваться масками. Подобные ограничения действуют в большинстве стран, добавила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. По словам Поповой, рост заболеваемости наблюдается в 35 регионах.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что ситуация в семи регионах РФ вызывает беспокойство по числу пациентов с COVID-19. В некоторые субъекты направлены бригады специалистов, которые должны оказать местным властям организационно-методическую и лечебную помощь.
Согласно последним данным, вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.