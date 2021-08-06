Роспотребнадзор разъяснил требования по ношению масок

Роспотребнадзор не требует от россиян носить маски на улицах, ограничения касаются только мест проведения массовых мероприятий. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

"Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают", - пояснила она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

При этом в закрытых помещения люди должны по-прежнему пользоваться масками. Подобные ограничения действуют в большинстве стран, добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. По словам Поповой, рост заболеваемости наблюдается в 35 регионах.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что ситуация в семи регионах РФ вызывает беспокойство по числу пациентов с COVID-19. В некоторые субъекты направлены бригады специалистов, которые должны оказать местным властям организационно-методическую и лечебную помощь.

Согласно последним данным, вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.