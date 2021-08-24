Путин выступил на съезде "Единой России". Главное

- Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны быть выделены оперативно без сбора справок всем пенсионерам (в том числе работающим и военным).
- По 15 тысяч рублей получат все военнослужащие вне зависимости от звания, а также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.
- Индексация пенсий в 2022 году будет выше уровня инфляции.
- Предложено индексировать довольствие военных и силовиков выше инфляции в 2022-2023 годах.
- Списание за долги детских и других социальных пособий недопустимо. Банки должны вернуть списанные со счетов граждан средства соцподдержки, будет законодательный запрет на такие действия.
- Предложено выделить 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья, им признают подлежащее расселению на 1 января 2021 года.
- На защиту лесов и борьбу с пожарами будет выделено дополнительно 24 млрд рублей.
- В России будет запущена масштабная программа обновление авиапарка за счет отечественных самолетов и вертолетов, на нее направят 340 млрд рублей, в том числе из Фонда национального благосостояния.
- Необходимо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми - от рождения до окончания школы, крепкая благополучная семья с детьми - образ будущего России.
- Главное оружие против распространения коронавируса - вакцинация, но принуждение и давление недопустимо.
- Система медицинской реабилитации должна стать современной, доступной и эффективной.
- Экономика почти восстановилась, но важно без паузы запустить масштабные проекты развития.
- Фермеры должны получить поддержку, нужно развивать ярмарки - это поможет снизить цены на продукты.
- Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики продлят еще на год.
- Нужно подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью.
- "Почта России" должна получить ресурсы на обновление отделений.
- Правительству следует снять бюрократические барьеры для участия граждан в благоустройстве городов.
- В перспективе скоростную автодорогу Москва - Казань - Екатеринбург продлят до Тюмени.
- Думе нужна и преемственность, и люди с новыми идеями и подходами.
- Россия не будет втягиваться в "конфликт против всех" в Афганистане.
- Меры безопасности будут усилены в связи с возможными попытками террористов из Афганистана начать эскалацию в соседних странах.