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24.08.2021 20:21
Рубрика: Власть

Путин выступил на съезде "Единой России". Главное

Текст: Кира Латухина
Во вторник Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", где была принята программа партии. "РГ" публикует ключевые заявления и социально значимые предложения президента.

- Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны быть выделены оперативно без сбора справок всем пенсионерам (в том числе работающим и военным).

- По 15 тысяч рублей получат все военнослужащие вне зависимости от звания, а также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.

- Индексация пенсий в 2022 году будет выше уровня инфляции.

- Предложено индексировать довольствие военных и силовиков выше инфляции в 2022-2023 годах.

Утверждена предвыборная программа "Единой России"

- Списание за долги детских и других социальных пособий недопустимо. Банки должны вернуть списанные со счетов граждан средства соцподдержки, будет законодательный запрет на такие действия.

- Предложено выделить 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья, им признают подлежащее расселению на 1 января 2021 года.

- На защиту лесов и борьбу с пожарами будет выделено дополнительно 24 млрд рублей.

- В России будет запущена масштабная программа обновление авиапарка за счет отечественных самолетов и вертолетов, на нее направят 340 млрд рублей, в том числе из Фонда национального благосостояния.

- Необходимо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми - от рождения до окончания школы, крепкая благополучная семья с детьми - образ будущего России.

- Главное оружие против распространения коронавируса - вакцинация, но принуждение и давление недопустимо.

- Система медицинской реабилитации должна стать современной, доступной и эффективной.

- Экономика почти восстановилась, но важно без паузы запустить масштабные проекты развития.

- Фермеры должны получить поддержку, нужно развивать ярмарки - это поможет снизить цены на продукты.

- Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики продлят еще на год.

- Нужно подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью.

- "Почта России" должна получить ресурсы на обновление отделений.

Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики

- Правительству следует снять бюрократические барьеры для участия граждан в благоустройстве городов.

- В перспективе скоростную автодорогу Москва - Казань - Екатеринбург продлят до Тюмени.

- Думе нужна и преемственность, и люди с новыми идеями и подходами.

- Россия не будет втягиваться в "конфликт против всех" в Афганистане.

- Меры безопасности будут усилены в связи с возможными попытками террористов из Афганистана начать эскалацию в соседних странах.

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