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17.09.2021 10:05
Рубрика: Общество

Как в вузах проводится вакцинация от ковида

Текст: Мария Агранович
Сегодня студенты и преподаватели многих университетов могут привиться от коронавируса прямо в своих вузах. Не нужно никуда ездить - привиться можно буквально между "парами".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, сразу три прививочных пункта работают на территории Уральского федерального университета (УрФУ). Привиться от можно как сразу, в момент обращения, так и записавшись на любую конкретную дату.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В России от коронавируса привита почти половина сотрудников вузов

"Я сделала все в течение часа: мне не надо было записываться, подстраивать свое расписание и ждать. Удобно и быстро", - рассказала студентка УрФУ Серафима Корюкова.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины в УрФУ привиты более 5 тысяч сотрудников вуза и полторы тысячи студентов. Второй компонент получили 4,5 тысяч педагогов и почти тысяча студентов. А 216 человек уже прошли ревакцинацию от коронавируса. Врачи прививочных пунктов отмечают: дефицита препаратов нет, вакцины хватит всем.

"Мы ожидали наплыва желающих вакцинироваться перед началом учебного года, но большинство ребят поступили очень ответственно: сделали прививку летом в своих городах", - отметила главврач медико-санитарной части УрФУ Татьяна Найденова.

Прививочная кампания продолжается и в Томском политехе: пункт вакцинации работает на базе университетского санатория-профилактория. Прививки могут сделать сотрудники и студенты вуза, а также их родственники. Запись на прививку - через анкеты в социальных сетях.

"Я сделала прививку не только потому, что это поможет защитить здоровье - мое и близких. Очень хочется, чтобы разрешили проводить массовые мероприятия. Ведь университет ― не только пары и практики, но и наша студенческая жизнь, самое яркое время", - подчеркнула студентка магистратуры ТПУ Анастасия Рекичинская.

Студенты Саратовского технического госуниверситета им. Гагарина уверены: вакцинироваться от коронавируса должен каждый, у кого нет медицинских противопоказаний.

"Вирус прогрессирует, появляются новые штаммы, для борьбы с которыми нужно иметь крепкий иммунитет с достаточным количеством антител в крови", - говорит студентка СГТУ Диана Смирнова.

Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса

Свою работу в новом учебном году продолжает и прививочный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Пункт вакцинации открылся там в феврале этого года. К 1 сентября в СПбПУ полностью вакцинировались бойцы студотрядов и курсанты Военного учебного центра. Тем не менее, масочный режим и другие меры профилактики сохраняются: в университете есть люди, которым нельзя делать прививки по медицинским показаниям.

С октября этого года в СПбПУ стартует акция "Привитым быть!". В течение трех дней студенты смогут сделать прививку от коронавируса прямо в корпусах вуза и получить выходной день от учебы, а также сувениры.

Напомним, требований в обязательном порядке вакцинировать сотрудников и учащихся нет- процедура проводится по их собственному желанию.

Кстати

Этим летом многие студенты и преподаватели присоединились к флешмобу "Здоровым быть легко". В течение нескольких месяцев они публиковали на своих страницах в "Инстаграм" и "ВКонтакте" истории о том, почему сделали прививку от коронавируса с хештегом #ЗдоровымБытьЛегко. Акцию поддержали минобрнауки и более 100 российских вузов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад УрФО СФО Томская область ПФО Саратовская область СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Классный час с Марией Агранович

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