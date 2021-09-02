Россия нарастила производство вакцин от коронавируса

В августе Россия произвела 37,5 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава Минпромоторга Денис Мантуров.

"Всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 млн полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник", - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.

По словам главы Минпромторга, объемы выпуска зависят, прежде всего, от заказа Минздрава. Исходя из этого рассчитываются и объемы поставок вакцин за рубеж.

В настоящее время российские предприятия исполняют госконтракт на поставку 57 млн доз вакцин.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор"), а также "КовиВак" (Центр имени Чумакова).