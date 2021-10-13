Путин выступил на Российской энергетической неделе. Главное

Владимир Путин среду, 13 октября выступил на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Президент прокомментировал энергокризис в Европе, транзит газа через Украину, а также дал свою оценку политической ситуации в России. Приводим главные заявления российского лидера.

- Рост цен на газ на европейском рынке является следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, "не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую".

- Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами.

- Россия увеличила поставки газа в Европу на 15% и выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года. Поставки газа могут и дальше увеличиваться, если будут заявки от партнеров.

- Запуск "Северного потока 2" существенно снизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке. Но административные барьеры для его запуска не снимаются.

- Слова о том, что Россия строит "Северный поток 2" не для экономической выгоды, а чтобы лишить Украину транзита - "чушь, сапоги всмятку".

- Про транзит газа через ГТС Украины: поставки были увеличены примерно на 10%, но больше увеличивать нельзя: "труба лопнет и мы совсем лишимся этого маршрута".

- Нефть по 100 долларов - вполне возможная цена. Но президент за сбалансированное движение рынка. Резкий рост цен на нефть не в интересах России.

- Россия исходит из того, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца следующего года.

- У Владимира Путина сложились устойчивые рабочие отношения с президентом США Джо Байденом.

- Россия по итогам 2021 может выйти на серьезный, даже рекордный рост ВВП.

- Российские власти фиксируют проблемы в экономике страны и очень переживают из-за падения доходов населения. Но доходы упали во всем мире.

- Инфляция в России выросла больше, чем ожидалось. Но Россия, в отличие от некоторых зарубежных стран, "не печатает деньги, как фантики".

- Переживания Запада о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, "подумайте лучше о себе". Россия исчерпала свой лимит на революции. Политическая система страны стабильно развивается, и в ней меньше изъянов, чем на Западе.

- Блогер Алексей Навальный находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные дела.

- Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

- Оппозиция в России жива и жестко критикует власть.