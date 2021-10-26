Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара"

По данным "КиноПоиска", на минувшей неделе больше всего зрителей интересовались сериалом "Игра в кальмара", хотя на родном Netflix он покинул первое место рейтинга.

На втором месте - фильм "Дюна", сборы которого в прокате в России и США впечатляют, на третьем - "Веном 2", у которого, как недавно подтвердилось, вполне может появиться третья часть. За ним - лента "Не время умирать", которая после упорной борьбы с симбиотом все же возглавила российский прокат. Замыкает пятерку сериал "Голяк".

Также в десятку вошли: "Главный герой", "Жан-Чи и легенда десяти колец", и стартовавший на минувшей неделе "Неисправимый Рон" о мальчике и его би-боте Роне, который не совсем исправен. Замыкают десятку "Дракулов" и "Хэллоуин убивает".

Рейтинг составлен на основе посещаемости страниц фильмов и поисковых запросов.