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Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара"

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    26.10.2021, 16:27
Текст:   Анастасия Николаева

По данным "КиноПоиска", на минувшей неделе больше всего зрителей интересовались сериалом "Игра в кальмара", хотя на родном Netflix он покинул первое место рейтинга.

Фото: kinopoisk.ru
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На втором месте - фильм "Дюна", сборы которого в прокате в России и США впечатляют, на третьем - "Веном 2", у которого, как недавно подтвердилось, вполне может появиться третья часть. За ним - лента "Не время умирать", которая после упорной борьбы с симбиотом все же возглавила российский прокат. Замыкает пятерку сериал "Голяк".

Также в десятку вошли: "Главный герой", "Жан-Чи и легенда десяти колец", и стартовавший на минувшей неделе "Неисправимый Рон" о мальчике и его би-боте Роне, который не совсем исправен. Замыкают десятку "Дракулов" и "Хэллоуин убивает".

Рейтинг составлен на основе посещаемости страниц фильмов и поисковых запросов.

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