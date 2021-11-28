Киноитоги недели: "Обитель зла", "Соколиный глаз", казнь за сериал

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Обитель зла: Раккун-Сити"

Фото: kinopoisk.ru

В прокат на этой неделе в России вышло немало любопытного: тут вам и юбилейный диснеевский мультфильм, и финский претендент на "Оскар" с Юрой Борисовым в главной роли, и триллер Эдгара Райта с Аней Тейлор-Джой (увы, разочаровывающий), и вернувшийся на большие экраны "Мертвец" Джармуша. Но особое внимание всё же привлекал перезапуск "Обители зла", ставшей куда ближе и по духу, и по виду к оригинальной игровой серии. Выглядит он поэтому довольно старомодно, что оценили не все. Но олдовые геймеры, вполне вероятно, будут удовлетворены. Обзор - здесь.

Сериал недели: "Соколиный глаз"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная многосерийка в рамках расползающейся марвеловской вселенной рассказывает о супергерое без суперспособностей, пытающемся - естественно, безуспешно - завершить карьеру. По вышедшим первым двум сериям сказать что-то определённое о проекте затруднительно - кроме того, что повествование пока никуда не торопится. Рецензия - здесь.

Рекорд недели: новый корейский сериал "Зов ада" обошёл "Игру в кальмара"

Фото: kinopoisk.ru

Новый южнокорейский сериал (тоже производства Netflix) от режиссера дилогии "Поезд в Пусан" Ён Сан Хо в топе по просмотрам в 80 странах. Еще одна относительно поверхностная "социалочка", завернутая в фантик хоррора, где гигантские монстры пожирают одних, пока другие снимают это на телефон. Тем не менее южнокорейские сериалы продолжают быть в тренде, и "Зов ада" уже подвинул предшественника - "Игру в кальмара".

Анонс недели: "Охотники за привидениями: Наследники"

Трейлеры и прочие промо-материалы вселили в поклонников культовой дилогии надежду на компенсацию за отвратительный фильм 2016 года. К сожалению, вторую попытку перезапуска любимой многими фантастической комедии тоже назвать трудно, хотя поначалу всеобщее внимание фильму обеспечено. Подробнее о фильме мы расскажем уже на следующей неделе.

Трейлер недели: второй сезон "Эйфории"

На уходящей неделе по-настоящему интересных трейлеров полнометражного кино было негусто. Зато появился полутораминутный русскоязычный тизер второго сезона популярнейшего сериала HBO Max о подростковых проблемах "Эйфория". Заодно объявили и дату российской премьеры: хит с Зендеей в главной роли выйдет 10 января 2022 года на "Амедиатеке".

Поступок недели: щедрый жест Дуэйна Джонсона

Главный здоровяк Голливуда Дуэйн Джонсон устроил небольшое чудо по случаю Дня благодарения и премьеры нового фильма с его участием "Красное уведомление". Он организовал просмотр на большом экране, предоставив всем зрителям бесплатные напитки и закуски. А в конце вечера подарил одному из них - ветерану ВМС США Оскару Родригесу - ключи от своего внедорожника. Трогательное видео уже собрало десятки тысяч просмотров и комментариев. Одни восхищаются щедростью актера, а другие предполагают, что Скала уже постепенно начинает предвыборную кампанию. На днях он заявил, что не прочь баллотироваться в президенты США.

Дичь недели: казнь за сериал

В Северной Корее приговорили к смертной казни студента, который ввез в страну из Китая копию сериала "Игра в кальмара". Это первое столь суровое наказание в соответствии с вступившим в начале года в силу законом о запрете на ввоз в страну западных и южнокорейских фильмов, шоу и сериалов. Вдобавок ранее именно "Игра в кальмара" была подвергнута прицельной критике властей КНДР. Еще несколько человек, успевших приобрести у "контарбандиста" флэшки, приговорены к разным срокам заключения и каторжных работ. По горячим следам уволили директора учебного заведения. Не исключено, что и он поедет на угольные шахты. Впрочем, не нужно забывать, что первыми эту новость сообщили южнокорейские СМИ. Те самые, которые тиражировали фейки о скормленном собакам дяде Ким Чен Ына и о расстрелянной "любовнице" вождя Хен Соль Воль, которая спустя год неожиданно "воскресла" и предстала перед камерами живой и здоровой.

Конфликт недели: Ридли Скотт против миллениалов

Фото: kinopoisk.ru

Легендарный оскароносный режиссер Ридли Скотт обвинил миллениалов в кассовом провале своего фильма "Последняя дуэль". В гостях у ведущего подкаста WTF Марка Марона сэр Ридли не выбирал выражений, сокрушаясь о молодом поколении, которое, по его словам, не способно учиться и воспринимать серьезный контент иначе как через экран мобильника. Возможно, подобные эмоции испытывал и Мартин Скорсезе, критикуя экранизации комиксов. Некоторое время назад он заявил, что их и за кино-то нельзя считать. Назревший конфликт отцов и детей в Голливуде грозит тем, что мэтры старой школы, не вписавшись в конъюнктуру, заточенную под подростков, уйдут в подполье низкобюджетного авторского кино, отчего потеряет вся индустрия.

Компромисс недели: Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс выступила с крамольным для голливудского фемдвижения заявлением. Она признала: то, что её гонорар ниже, чем у партнера по фильму "Не смотрите наверх" Леонардо Ди Каприо, вполне справедливо, ведь именно он привлекает львиную долю аудитории и денег. Здравая, но рискованная мысль грозит навлечь на актрису волну хейта со стороны тех, кто считает, что зарплату должна определять принадлежность к определенному гендеру, а не профессиональные качества.

Утрата недели: Александр Градский

В ночь на воскресенье ушёл из жизни поэт, музыкант, композитор, наставник в шоу "Голос" Александр Градский. Народного артиста России доставили в больницу с подозрением на инсульт в пятницу. Спасти Градского не удалось. Ему было 72 года. Он писал музыку и к кино - например, для фильма "В августе 44-го", работал на озвучке, несколько раз появлялся в фильмах как актёр.