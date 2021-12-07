"Прочь", "Паразиты", "Лунный свет": названы лучшие сценарии XXI века

Гильдия сценаристов Америки составила список 101 величайшего сценария XXI века. Ранее подобный рейтинг составлялся в апреле 2006 года и являлся, как отмечают авторы, "каноном XX века".

Главным отличием нынешнего топа назван тот факт, что судьба героев фильмов теперь является вопросом выбора, а битвы, которые ведут персонажи, относятся больше к личным, а не к военным.

Список на данный момент выглядит так:

1. "Прочь", сценарист Джордан Пил.

2. "Вечное сияние чистого разума", сценарист Чарли Кауфман.

3. "Социальная сеть", сценарист Аарон Соркин.

4. "Паразиты", сценарист Пон Джун Хо.

5. "Старикам тут не место", сценаристы - братья Коэн.

6. "Лунный свет", сценарист Барри Дженкинс.

7. "Нефть", сценарист Пол Томас Андерсон.

8. "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.

9. "Почти знаменит", сценарист Кэмерон Кроу.

10. "Помни" Кристофера Нолана.

11. "Адаптация", сценарист Чарли Кауфман.

12. "Девичник в Вегасе", сценарий - Кристен Уиг.

13. "Горбатая гора", сценаристы - Лэрри МакМёртри и Дайана Оссана.

14. "Семейство Тененбаум" Уэса Андерсона.

15. "На обочине", сценарий Александра Пэйна.

16. "Леди Берд" Греты Гервиг.

17. "Она", сценарист Спайк Джонз.

18. "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона.

19. "Трудности перевода" Софии Копполы.

20. "Майкл Клейтон", сценарий Тони Гилрой.

21. "Маленькая мисс Счастье", сценарист Майкл Арндт.

22. "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино.

23. "Девушка, подающая надежды", сценарист Эмеральд Феннелл.

24. "Джуно", сценарист Диабло Коди.

25. "Отель Гранд-Будапешт" Уэса Андерсона.

26. "Темный рыцарь" Кристофера и Джонатана Ноланов.

27. "Прибытие", сценарий Эрика Хайссерера.

28. "Кролик Джоджо", сценарист Тайка Вайтити.

29. "Головоломка", сценаристы - Пит Доктер, Мэг ЛеФов.

30. "Отступники", сценарист Уильям Монахэн.

31. "В центре внимания", сценарий Джоша Сингера и Тома МакКарти.

32. "Одержимость", сценарист Дэмьен Шазелл.

33. "Вверх", сценаристы - Боб Петерсон и Пит Доктер.

34. "Дрянные девчонки", сценаристы - Тина Фей, Розалинд Уайзмен.

35. "ВАЛЛ·И", сценарий Эндрю Стэнтона и Джима Рирдона.

36. "Лабиринт Фавна" Гильермо дель Торо.

37. "Начало" Кристофера Нолана.

38. "Миллионер из трущоб", сценарист Саймон Бофой.

39. "Перед закатом", сценарист Ричард Линклейтер.

40. "Залечь на дно в Брюгге", сценарист Мартин МакДонах.

41. "Малхолланд драйв" Дэвида Линча.

42. "Серьезный человек" братьев Коэн.

43. "Амели", сценаристы - Гийом Лоран и Жан-Пьер Жёне.

44. "История игрушек: Большой побег", сценарист Майкл Арндт.

45. "Фаворитка", сценаристы - Дэбора Дэвис и Тони МакНамара.

46. "Зодиак", сценарист Джеймс Вандербилт.

47. "Гладиатор", сценарист Дэвида Франзони.

48. "Суперсемейка", сценарист Брэд Берд.

49. "Достать ножи", сценарист Райан Джонсон.

50. "Из машины", сценарист Алекс Гарланд.

51. "Бердмэн", сценарист Алехандро Гонсалес Иньярриту.

52. "Жизнь других", сценарист Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.

53. "Стрингер" Дэна Гилроя.

54. "12 лет рабства", сценарист Джон Ридли.

55. "Игра на понижение", сценаристы - Чарльз Рэндольф, Адам МакКей, Майкл Льюис.

56. "Человек, который изменил все", сценаристы - Стивен Зеллиан и Аарон Соркин.

57. "Черная Пантера", сценарист Райан Куглер.

58. "Можешь рассчитывать на меня", сценарист Кеннет Лонерган.

59. "Отрочество", сценарист Ричард Линклэйтер.

60. "В поисках Немо", сценарист Эндрю Стэнтон.

61. "Повелитель бури", сценарист Марк Боал.

62. "Рома" Альфонсо Куарона.

63. "Волк с Уолл-стрит", сценарист Теренс Уинтер.

64. "Любой ценой", сценарист Тейлор Шэридан.

65. "Манчестер у моря", сценарист Кеннет Лонерган.

66. "Развод Надера и Симин", сценарист Асгар Фархади.

67. "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки.

68. "Безумный Макс: Дорога ярости", сценарист Джордж Миллер.

69. "Образование", сценаристы - Эмили Халперн и Сара Хэскинс.

70. "Город бога", сценарист Браулио Мантовани.

71. "Человек-паук: Через вселенные", сценарист Фил Лорд.

72. "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэн

73. "Король говорит", сценарист Дэвид Сайдлер.

74. "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино.

75. "Одиннадцать друзей Оушена", сценаристы - Гарри Браун, Чарльз Ледерер, Тед Гриффин.

76. "Властелин колец: Братство кольца", сценаристы - Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон.

77. "Зомби по имени Шон", сценаристы - Саймон Пегг, Эдгар Райт.

78. "Эрин Брокович", сценарист Сюзанна Грант.

79. "Назови меня своим именем", сценаристы - Джеймс Айвори, Андре Асиман.

80. "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сценарист Мартин МакДона.

81. "Лобстер", сценарист Йоргос Лантимос.

82. "Престиж" братьев Ноланов.

83. "Полночь в Париже" Вуди Аллена.

84. "Мастер" Пола Томаса Андерсона.

85. "Арго", сценарист Крис Террио.

86. "И твою маму тоже", сценаристы - Карлос и Альфонсо Куарон.

87. "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона.

88. "Суперперцы", сценаристы - Сет Роген и Эван Голдберг.

89. "Маленькие женщины", сценарий Греты Гервиг, Луизы Мей Олкотт.

90. "Черный клановец", сценаристы - Чарли Вачтел и Дэвид Рабиновиц.

91. "Прощание", сценарист Лулу Ванг.

92. "Ла Ла Ленд", сценарист Дэмьен Шазелл.

93. "Борат" Саши Барона Коэна.

94. "Сорокалетний девственник", сценаристы - Джадд Апатоу, Стив Карелл.

95. "Рататуй", сценарист Брэд Бёрд.

96. "Ларс и настоящая девушка", сценарист Нэнси Оливер.

97. "Земля кочевников" Хлои Чжао.

98. "Зимняя кость", сценаристы - Дебра Граник, Энн Роселлини, Дэниел Вудрелл.

99. "О, где же ты, брат?", сценаристы - Джоэл Коэн, Итан Коэн.

100. "Блондинка в законе", сценаристы - Карен МакКулла, Кирстен Смит, Аманда Браун.

101. "Мой парень - псих", сценаристы Дэвид О. Расселл, Мэттью Куик.