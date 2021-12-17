Что в кино: "Человек-паук", "Матрица", "Оленьи рога", "Остров Бергмана"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Наиболее важное, интересное и захватывающее в самой долгожданной премьере этого года, как и положено, отложено на финальный отрезок фильма - там случается то самое, что неизбежно должно было случиться. Ради этого события "Человеку-пауку" даже хочется простить возмутительно глупую завязку и неуклюжее зумерское морализаторство. И простить почти удаётся. Почти.

Рецензия

"Матрица: Воскрешение"

Если "Нет пути домой" стоит смотреть ради последней трети, то воскресшую "Матрицу" Ланы Вачовски, управлявшейся на этот раз без экс-брата, - ровно наоборот. Стартовый отрезок квадриквела действительно хорош - остроумен, параноидален, по-хорошему безумен. Ну а потом весь этот постмодернистский праздник заканчивается и начинается скучный и совершенно не нужный ремейк первого фильма. Даже обидно как-то, ведь мы почти поверили, что из неочевидной затеи внезапно получилось что-то хорошее. Увы.

Рецензия

"Оленьи рога"

Фото: kinopoisk.ru

Продюсер - Гильермо дель Торо, сценаристы - Ник Антоска ("Нулевой канал", "Новый вишнёвый вкус") и С. Генри Чейссон ("Дом с прислугой"). Неплохо, а? Не плохо, но и не то чтобы очень уж хорошо. У режиссёра Скотта Купера ("Чёрная месса" с Деппом, "Недруги") опять получился фильм, который есть за что хвалить, но в котором критически чего-то не хватает. В его ужастике про индейскую бабайку, вселяющуюся в людей и делающую их рогатыми некроканнибалами, есть и замечательная картинка, и красивый, на совесть сделанный монстр, и достойные актёрские работы (особо выделим совсем юного Джереми Т. Томаса и уморительно усатого Джесси Племонса), и размышления на всевозможные остросоциальные темы - от геноцида индейцев (да, опять) и деградации американской глубинки до домашнего насилия и детских травм. Но нет кое-чего важного - изящества. Всё в лоб, всё дидактично и предсказуемо, а оттого совершенно не страшно. Это постараться всё так испортить надо было.

"Остров Бергмана"

Фото: kinopoisk.ru

Насквозь синефильская работа лауреатки Берлинале за лучшую режиссуру Миа Хансен-Лёв, показанная в программе минувшего Каннского фестиваля и попавшая во многие списки лучших фильмов года. Пара кинематографистов, муж и жена (Тим Рот и Вики Крипс), прибывают на остров, где творил и умер Ингмар Бергман. Настоящая Мекка для таких, как они: всё тут несёт отпечаток присутствия великого мэтра и напоминает о его картинах. Оба ищут вдохновения, но переживают творческие муки по-разному: он с удовольствием и интересом поддаётся очарованию особого места, а она нервничает, иногда устраивает ему сцены из супружеской жизни, знакомится с другим кинопаломником, проникается шведским духом раскованности и наконец-то начинает писать свой сценарий. Её история о любви двух молодых людей, которым не суждено быть вместе, потому что он - козёл, разворачивается на этом же острове. И постепенно, очень не спеша, как и положено фильму про Бергмана, её выдумка проникает в реальность, смешиваясь с нею и придавая ленте всё более ощутимый феминистский оттенок. Ценителям Бергмана, разумеется, смотреть обязательно.

Также в кино: "Ёлки 8", немецкий семейный фильм "Школа магических зверей", аргентинский хоррор "Конец света", французская мелодрама "Ночь принадлежит нам", отечественная детская комедия "Хроники Деда Мороза. Тайна подарков".

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