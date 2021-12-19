Киноитоги недели: два хита, щедрый Том Круз, новый "Ведьмак"

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьеры недели: "Человек-паук: Нет пути домой" и "Матрица: Воскрешение"

Два таких мощных и ожидаемых кинохита с премьерами на одной неделе - большая редкость. Оба продолжения культовых линеек, разумеется, беспардонно эксплуатируют фанатские ностальгические чувства. Многие, впрочем, будут разочарованы, потому что радуют оба фильма лишь эпизодически: у кинокомикса хороша финальная часть, где происходит смое ожидаемое фанатами событие, а у ленты Ланы Вачовски, напротив, внимания достоин главным образом старт.

Анонс недели: "Зверопой 2" и "Последний богатырь: Посланник тьмы"

Фото: youtube.com / universal

Две предновогодние семейные премьеры, из которых невозможно выбрать одну, как невозможно не подпевать героям мультика о голосистых зверятах. Universal и Disney, зарубежное и отечественное, анимационное и игровое кино, которые объединяет легкая праздничная атмосфера, столь необходимая в период QR-кодов, омикронов и прочих ковидов. За приключениями мультяшных животных, поющих голосами Тэрона Эджертона, Риз Уизерспун и прочих звезд Голливуда, а также за потомком Ильи Муромца, спасающим мир в компании постмодернистски переосмысленных Бабы Яги и Кощея, в российских кинотеатрах можно следить с 23 декабря

Сериал недели: "Ведьмак", второй сезон

Одна из самых громких сериальных премьер всего года. Второй сезон экранизации культовой саги Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли. Создатели обещали поработать над ошибками первого сезона и вывести сериал на новый уровень. Если под этим они подразумевали повышение градуса абсурда до предела, то задачу можно считать выполненной. Ряженные "мультикультурные" персонажи, ведущие диалоги о феминизме, смотрелись бы гораздо уместнее в формате недавно вышедшего шоу "И просто так", нежели в контексте средневековой Восточной Европы. Впрочем, техническая часть и вправду на высоте. Художники, гримеры и графисты потрудились на славу. Чего, увы, не скажешь о сценаристах, актерах и особенно - режиссерах.

Шок недели: убийство мексиканской актрисы Тани Мендозы

Неподалеку от Мехико знаменитую мексиканскую актрису и певицу Таню Мендозу расстреляли прямо на глазах у 11-летнего сына, которого она ждала после тренировки у входа в спортивный комплекс. Двое неизвестных подъехали на мотоцикле и выпустили несколько очередей, после чего скрылись. Чудовищное нападение звучит отголоском тотального разгула преступности и настоящей войны, идущей между наркокартелями и прочими криминальными группами в приграничных с США районах. И даже звезды общенационального масштаба не могут чувствовать себя в безопасности. О возможных причинах убийства не сообщается. Известно, что несколько лет назад актрису вместе с мужем и сыном, словно в знаменитой картине Тони Скотта "Гнев", похитили вымогатели, но не дождавшись достойного выкупа, отпустили.

Харассмент недели: обвинения в адрес звезды "Секса в большом городе" Криса Нота

Фото: kinopoisk.ru

С обвинениями в сексуальном насилии в адрес исполнителя роли Мистера Бига выступили сразу две женщины. Они рассказали журналистам The Hollywood Reporter, что один инцидент произошел в 2004-м, другой - в 2015-м. Молчали до сих пор, потому что боялись преследования со стороны Нота и его покровителей, но на фоне выхода "И просто так" решились на откровения. Нот обвинения отрицает, но от увольнения это его не спасло. Вероятно, именно на фоне скандала сценаристы приняли решение "убить" его персонажа, чтобы избежать репутационнных потерь.

При этом неожиданно на первый план вышла история с компанией-производителем тренажеров Peloton, которая за несколько дней пережила настоящую поездку на американских горках. Сперва их акции рухнули, потому что именно на одном из их тренажеров занимался мистер Биг, когда у него случился сердечный приступ. Затем пришло неожиданное спасение в лице голливудской звезды Райана Рейнольдса, который срежиссировал и снял рекламный ролик в поддержку компании с самим Крисом Нотом в главной роли. В итоге всё впустую. Как только разгорелся скандал с харассментом, Peloton поспешила от греха подальше удалить ролик со своего сайта и из всех соцсетей.

Трейлер недели: "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Одно из первых появлений Мадса Миккельсена на большом экране в роли Грин-де-Вальда. Он заменил Джонни Деппа, попавшего в опалу после скандального расставания с Эмбер Хёрд и обвинений в домашнем насилии. Суд Деппа оправдал, в отличие от карательной машины Голливуда.

Судя по трейлеру нас, как всегда, ждут яркие спецэффекты, много волшебства и звезды первой величины, в чью компанию попал и российский актер Александр Кузнецов, исполнивший, по некоторой информации, роль одного из мракоборцев.

Юбилей недели: 100 лет Юрию Никулину

В субботу, 18 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского актера Юрия Никулина. Блестящий драматический актер ("Они сражались за Родину", "Ко мне, Мухтар"), прошедший Войну, обрел всенародную любовь благодаря ролям в легендарных комедиях ("Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"), которые всякий в нашей стране помнит наизусть. Впрочем, сам Никулин утверждал, что дело всей его жизни не кино, а цирк. До последних дней он принимал активное участие в руководстве знаменитым Цирком на Цветном бульваре.

Гордость недели: триумф российских сериалов на фестивале в Берлине

Фото: KION

На фестивале веб-сериалов Webfest Berlin, проходившем в онлайн-формате с 13 по 15 декабря, отечественная многосерийная лента "Секреты семейной жизни" признана лучшей комедией, а проект "Кибердеревня" победил в категории Sci-Fi/Фэнтези/Хоррор.

Теперь ждем, что российский полный метр поддержит сериальный почин. Все предпосылки к этому есть. Недавно драма "Разжимая кулаки" вошла в лонг-лист претендентов на "Оскар" среди картин на иностранном языке. Там же оказалась и выдвинутая Финляндией картина "Купе номер шесть", снятая совместно с Россией.

Рейтинг недели: номинации "Золотого глобуса"

Фото: kinopoisk.ru

Год близится к концу, и профильные издания ежедневно заваливают нас всевозможными итоговыми списками, но на этой неделе появился куда более интересный перечень - одна из самых авторитетных премий объявила своих номинантов. За право называться лучшим иностранным фильмом поборется упомянутое "Купе номер шесть", а на звание лучшего фильма претендуют CODA, "Король Ричард", "Дюна", "Власть пса" и "Белфаст".

Подарок недели: Том Круз отправил 300 тортов съемочной группе "Миссии невыполнима"

Лучший в мире специалист по невыполнимым миссиям и обладатель фирменной голливудской улыбки Том Круз решил развеять миф о своей склочности и высокомерном отношении к партнерам по съемочной площадке. Казалось бы, совсем недавно он скандалил с операторами, которые посмели нарушить социальную дистанцию. Но под Рождество, словно Скрудж Макдак, Круз подобрел, заказал для коллег целых 300 тортов в своей любимой пекарне в Лос-Анджелесе и на частном самолете отправил в Англию, где проходили съемки.

Утрата недели: Сергей Соловьев

13-го декабря не стало одного из величайших отечественных режиссеров современности Сергея Соловьева, прославившегося и сотворившего свои главные шедевры еще в советское время. Кто-то считает его главным вкладом в мировую культуру "Анну Каренину", "Сто дней после детства", "Чёрную розу..." или "Нежный возраст". Для других он - прежде всего автор главного перестроечного хита "Ассы". Все сходятся в оценке таланта и поразительного чувства времени режиссера.