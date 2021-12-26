Топ-10 кроссоверов, которые появились в России в 2021 году

Каждый второй из покупаемых россиянами автомобилей является кроссовером. Высокий спрос держит производителей в тонусе и побуждает обновлять хорошо известные или выпускать новые модели. В 2021 году и без того не скудный ассортимент SUV на российском авторынке пополнили еще около двух десятков новинок.

"Российская газета" представляет 10 кроссоверов, ставших, по нашему мнению, самыми ожидаемыми и востребованными. Часть из них, судя по количеству на дорогах, уже вышла в лидеры продаж, другая - только "раскачивается".

Renault Duster

Покоривший российских автомобилистов много лет назад "француз" сменил поколение в начале 2021-го. Кроссовер существенно обновился внешне и получил современную "начинку". Все это дополняется широким спектром моторов и трансмиссии. Базовый вариант Access с передним приводом оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил и пятиступенчатой "механикой".

Уже в стартовой комплектации новый Duster получил то, чего не было в "базе" первого поколения: подушку безопасности переднего пассажира, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, светодиодные ходовые огни, электростеклоподъемники передних дверей и 12-вольтные розетки для задних пассажиров. Начальная версия в полноприводном исполнении Life оснащается 117-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой, а список опций дополняется кондиционером, регулируемой рулевой колонкой и аудиосистемой с 4 динамиками, а также ассистентом спуска с горы.

Hyundai Creta

"Обновка" хорошо обосновавшегося на российских дорогах кроссовера пришла спустя пять лет после первого поколения. Автомобиль пусть и незначительно стал больше благодаря увеличенной колесной базе и получил футуристичный внешний дизайн. Новинку ни с чем не перепутать в потоке благодаря передней и задней оптике необычной формы. Инновационные дизайнерские решения коснулись и интерьера. Передняя панель получила новую эргономичную архитектуру с цифровой приборной панелью. Мультимедийная система с цветным восьмидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto доступна уже в базовой версии, как и аудиосистема премиум-класса с 8 динамиками. Желающие могут оснастить новую Creta панорамной крышей с люком и телематическими сервисами Bluelink.

Силовая составляющая осталась без изменений. Она включает атмосферный бензиновый агрегат объемом 1,6 литра с мощностью 123 лошадиных силы в переднеприводной модификации и 121 лошадиной силой в полноприводной версии. Любителям динамичной езды предлагается двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом.

Haval Jolion

Китайская новинка призвана стать прямым конкурентом Creta и потеснить ее за счет больших габаритов и расширенного оснащения. При этом покупателям предлагается единственный вариант двигателя - 1,5-литровый турбированный с мощностью в 143 лошадиные силы на переднеприводных версиях и 150 лошадиных силы на полноприводных. В последнем случае мотор сочетается только с семидиапазонным "роботом", а для более скромных комплектаций можно выбрать шестиступенчатую "механику".

Jolion может оснащаться функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора 360 градусов, датчиками дождя и света. В системах безопасности и помощи водителю значатся адаптивный круиз-контроль и ассистент автономной парковки. Мультимедийная система включает 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую приборную панель с возможностью персонализации и регулируемый проекционный дисплей.

Volkswagen Taos

Представитель немецкого автоконцерна - как раз один из тех, кто только набирает обороты на пути в лидеры продаж. Он должен потеснить на рынке "собрата" из Чехии Skoda Karoq, каковым по сути и является.

Кроссовер предлагается с такими же силовыми установками: двумя вариантами двигателей - атмосферным объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой "механикой" и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором объемом 1,4 литра в паре с восьмидиапазонным "автоматом" и передним приводом или "роботом" 7DSG и полным приводом 4Motion.

Что касается систем комфорта, то они оказались весьма разнообразными. Во-первых, Taos первым из линейки Volkswagen получил принципиально новую мультимедийную систему на базе Android с 10-дюймовым дисплеем. Кроме того, автомобиль оснащается комплексом систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивными световыми технологиями IQ.Light, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, датчиками парковки спереди и сзади, атмосферной подсветкой, а также камерой заднего вида с омывателем.

Lada Niva Travel

Отличился в уходящем году и отечественный автопром, обновив спустя десятки лет Lada Niva до неузнаваемости. Правда, только внешне. Изменениям подверглось оформление передней части кузова и отдельных элементов сзади. Заменены стальные штампованные панели крышки капота и передних крыльев, а также бамперная группа и фары. Каплевидные фары большого размера сменили зауженные, сзади установлены светодиодные фонари. Изменена дверца багажника - убрана подштамповка под шильдик.

В салоне же все осталось по-прежнему, как и в технической части. Автомобиль продолжают оснащать проверенным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. В новой "Ниве" традиционно постоянный полный привод, в раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.

Geely Atlas Pro

Еще один "китаец" из прочно закрепившихся на наших дорогах представили в обновленном варианте только в "топовых" комплектациях. Главной отличительной особенностью автомобиля является система "мягкого" гибрида - он получил его первым в массовом сегменте.

Механизм позволяет повысить крутящий момент и при этом экономить до 15 процентов топлива. В остальном же кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным мотором мощностью в 177 лошадиных сил и преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и полным приводом.

По сравнению с Atlas без приставки "Pro" у новинки изменены капот, крылья, появилась светодиодная оптика спереди и сзади, увеличена решетка радиатора, установлены бампера с аэродинамическими каналами. Приятным дополнением стал электропривод пятой двери.

В интерьере обращает на себя внимание панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма и виртуальный дисплей приборной панели. Инновации затронули ставший вращающимся селектор коробки передач и блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами. Кроме того, машина получила интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора.

Hyundai Tucson

Еще один любимец российских автомобилистов сменил уже четвертое поколение. Нынешний вариант отличился кардинальным изменением не только внешнего дизайна, но и интерьера. На передней панели отсутствуют физические кнопки.

Уже в "базе" покупателям предлагается обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, климатическая установка, а также система мониторинга давления в шинах. Система мультимедиа с восьмидюймовым экраном (в более дорогих комплектациях диагональ увеличена до 10,25 дюйма) поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Стартовым силовым агрегатом остался 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Он предлагается в четырех вариантах: с механической коробкой - с передним или полным приводом, с шестиступенчатым автоматом - также с передним или полным приводом. Появились и новые моторы - 2,5-литровый бензиновый мощностью 190 лошадиных сил и 2-литровый "дизель" мощностью 186 лошадиных сил. Заказать их можно только в сочетании с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Skoda Kodiaq

Фото: Пресс-служба Skoda.

Ставший за пару-тройку лет одним из самых популярных в России SUV чешского бренда обновился в надежде стать еще более привлекательным. Кроссовер получил новые фары, которые впервые в истории модели могут быть матричными, увеличенную решетку радиатора, бампер с Г-образными вставками по бокам, а также более выразительные противотуманные фары. Задняя часть осталась практически без изменений, за исключением нескольких мелких накладок и хромированных элементов.

Внутри Kodiaq обзавелся полностью цифровой приборной 10,25-дюймовой панелью, а также мультимедиа-системой без физических кнопок, аудиосистемой Canton с десятью динамиками вместо прежним восьми, а также эргономичными сиденьями с отделкой перфорированной кожей, электрорегулировками положения, функциями массажа и вентиляции.

Линейка двигателей осталась без изменений. Базовый турбированный объемом 1,4 литра развивает 150 лошадиных сил, агрегат объемом 2 литра выдает 190 сил. Есть и двухлитровый дизель, предлагаемый в двух вариантах - 150 и 200 лошадиных сил. Коробки передач - шестиступенчатая "механика", семиступенчатый "робот" DSG, есть версии с 4х4. Совсем недавно Skoda объявила, что новый Kodiaq сможет комплектоваться 2-литровым "дизелем" мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой трансмиссией DSG. Однако такое сочетание будет доступно лишь для полноприводных вариантов.

Toyota Land Cruiser 300

Японский внедорожник вышел на российский авторынок в трех комплектациях, в том числе юбилейной - 70th Anniversary. Во всех версиях LC 300 оснащается 415-сильным бензиновым твин-турбо двигателем V6 объемом 3,5 литра, десятиступенчатой коробкой-автомат и системой полного привода с понижающей передачей.

Базовая версия "круизера" довольно богата: светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа, система бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки со сканером отпечатка пальца, мультимедиа с девятидюймовым сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, сиденье водителя с электрорегулировками. У системы полного привода есть принудительная блокировка центрального дифференциала.

Однако поклонников модели может разочаровать сокращенный в сравнении с LC 200 перечень опций в начальной комплектации. Так, в частности, исчез казалось бы полагающийся за такую стоимость подогрев передних сидений в то время как у предшественника подогревы имели и задний диван, и рулевое колесо, и лобовое стекло, и форсунки стеклоомывателя, и зеркала заднего вида. Также у новинки отсутствуют воздуховоды для задних пассажиров, боковые подножки с подсветкой, система стабилизации кузова, обивка сидений кожей, вентиляция передних сидений. Все эти функции у LC 300 есть только в более дорогих вариантах исполнения.

Genesis GV80

Первый кроссовер премиального суббренда южнокорейского концерна явно выделяется в автомобильном потоке своей эффектной внешностью. Одна только двухуровневая светодиодная оптика точно "зацепит" глаз. В сочетании с крупной радиаторной решеткой получился вполне изящный вид с минимальным намеком на агрессивность. Хотя под капотом у GV80 спрятан довольно мощный агрегат - рядный шестицилиндровый дизельный мотор объемом 3 литра, выдающий 249 лошадиных сил. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый гидромеханический "автомат".

Даже при высоких оборотах работу силовой установки водитель вряд ли услышит или почувствует, так как салон кроссовера дополняет его изящество. Большая часть вставок - настоящее дерево или алюминий. Везде нежная кожа, замша и минимум пластика. Уже в базовом оснащении автомобиль обладает информационно-развлекательным комплексом с дисплеем 14,5 дюйма с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Управление ею осуществляется с помощью сенсорной панели на центральном тоннеле рядом с селектором трансмисии. К слову, разработчики модели оставили и физические кнопки для систем комфорта и помощи водителю.

Диагональ трехмерной приборной панели, которая обладает эффектом объемного изображения, составляет 12,3 дюйма. Дизайн шкал меняется в зависимости от выбранного режима движения. А при включении поворотника на экран выводится картинка с камер в корпусах зеркал заднего вида.

Стандартной для GV80 является пятиместная компоновка салона, но можно заказать и семиместное исполнение. Правда в таком случае придется отказаться от нескольких опций для пассажиров среднего ряда.