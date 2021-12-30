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"Амедиатека" назвала самые просматриваемые сериалы за 2021 год

Новости
    30.12.2021, 17:18
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" подвел итоги смотрения 2021 года. В топ-10 самых просматриваемых сериалов в этом году попали:

1. "Почему женщины убивают" (1 и 2 сезон)

2. "Игра Престолов"

3. "Друзья"

4. "Мейр из Исттауна"

5. "Миллиарды"

6. "Секс в большом городе"

7. "Хороший доктор"

8. "Анатомия страсти"

9. "Отчаянные домохозяйки"

10. "Декстер" (2007)

При этом топ самых популярных сериалов, вышедших в 2021 году по суммарному времени просмотров выглядит иначе:

1. "Мейр из Исттауна"

2. "Душегубы"

3. "И просто так"

4. "Белый Лотос"

Фото: kinopoisk.ru
Metacritic включил два фильма с Брюсом Уиллисом в число худших за год

5. "Сплетница"

6. "Обломки"

7. "Сцены из супружеской жизни"

8. "Чепелуэйт"

9. "Декстер: Новая кровь"

10. "Невероятные"

Итоги 2021 года в плане лучших новых сериалов по версии "Кинократии" можно посмотреть здесь и здесь.

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