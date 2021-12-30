"Амедиатека" назвала самые просматриваемые сериалы за 2021 год

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" подвел итоги смотрения 2021 года. В топ-10 самых просматриваемых сериалов в этом году попали:
1. "Почему женщины убивают" (1 и 2 сезон)
3. "Друзья"
5. "Миллиарды"
7. "Хороший доктор"
8. "Анатомия страсти"
9. "Отчаянные домохозяйки"
10. "Декстер" (2007)
При этом топ самых популярных сериалов, вышедших в 2021 году по суммарному времени просмотров выглядит иначе:
1. "Мейр из Исттауна"
2. "Душегубы"
3. "И просто так"
5. "Сплетница"
6. "Обломки"
7. "Сцены из супружеской жизни"
8. "Чепелуэйт"
10. "Невероятные"
Итоги 2021 года в плане лучших новых сериалов по версии "Кинократии" можно посмотреть здесь и здесь.