Топ-10 кроссоверов и внедорожников, которые появятся в России в 2022 году

Несмотря на общие для всего мирового рынка проблемы, автопроизводители смогли "выстрелить" рядом новинок, причем речь идет не только об актуализации дизайна и паре-тройке свежих фишек внутри, но и о настоящей смене поколений многих моделей. "РГ" собрала наиболее ожидаемые премьеры среди кроссоверов и внедорожников, продажи которых должны начаться в 2022 году.

Kia Sportage

Продажи пятого поколения кроссовера Kia Sportage в России стартуют в первом полугодии 2022 года, сборка сначала будет осуществляться на калининградском "Автоторе", а позднее переедет на бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом.

Популярная модель полностью преобразилась. Внутри расположится изогнутая панель с цифровым экраном приборов и мультимедийной системой, вместо рычага для переключения передач появится шайба.

Модель появится у нас со следующими силовыми агрегатами: это "атмосферники" объемом 2.0 литра мощностью 149 л.с. и 2.5 литра с отдачей 190 л.с. Последний агрегатируется 8-диапазонной АКП (только 4х4), а базовый мотор - с 6-ступенчатыми "автоматом" или "механикой" (4х2 и 4х4).

Уже стали известны подробности о начальной версии исполнения и стоимости автомобиля. Комплектация Comfort включает в себя светодиодные фары, камеру заднего вида, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, пакет "Тёплые опции", в который кроме подогревов сидений, руля и форсунок включён дополнительный электроотопитель салона, 17-дюймовые колёса на легкосплавных дисках.

Цена кроссовера в этом исполнении со 150-сильным двигателем 2.0 литра, 6-ступенчатым "автоматом" и передним приводом - 2 329 900 рублей. Цена Kia Sportage в нынешнем поколении в аналогичной комплектации, в которой из вышеперечисленного нет отопителя и сенсорной мультимедиа, - от 2 049 900 рублей.

Skoda Karoq

Фото: Пресс-служба Skoda.

Во втором квартале 2022 года в России должна появиться обновленная версия Skoda Karoq, а заказы на автомобиль начнут принимать уже в первом квартале. Сейчас кроссовер официально продается от 1 641 000 рублей.

У модели изменился дизайн: в ширину выросла решетка радиатора, форма бампера стала более "хищной", динамики добавила новая головная оптика. В палитре цветов появилось два новых металлика - "Серый графит" и "Оранжевый феникс". Салон получил экологичную обивку, диагональ экрана приборной панели выросла в топовых версиях до 10,25 дюйма, а пассажирское кресло получило электропривод настроек и возможность запоминать их.

Двигатели остались прежними, но претерпели модернизацию. Европейский покупатель получит возможность выбора из трех турбированных TSI: объемом 1.0 и мощностью 110 л.с., объемом 1.5 и мощностью 150 л.с. и объемом 2.0 литра со 190 л.с. Есть два двухлитровых турбодизеля на 116 и 150 л.с. Исчез из линейки вариант дизельного 1.6 TDI. Тип трансмиссии зависит от комплектации. Есть выбор между "механикой" и роботизированной DSG.

Что касается России, то у нас в этом плане изменений ждать не стоит.

Range Rover 5 поколения

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

В начале 2022 года в России стартует прием заказов на новый Range Rover, первые автомобили покупатели должны получить уже весной. После мировой премьеры многие отметили, прежде всего, дизайн внедорожника: внешне монолитный кузов без швов сделал облик автомобиля по-настоящему роскошным. Экстерьер всем видом намекает на электрическое будущее Range Rover: в 2024 году планируется премьера BEV-модификации.

Range Rover пятого поколения получил абсолютно новую платформу с системой подруливания задних колес. Благодаря ей у автомобиля выросла управляемость на высоких скоростях и снизился диаметр разворота. Электронная пневмоподвеска позволяет регулировать степень жесткости в зависимости от рельефа местности.

Есть выбор между несколькими двигателями. Самый мощный бензиновый - турбированный V8 4.4 на 530 л.с. Присутствуют также шестицилиндровые дизельные варианты.

Nissan Pathfinder

Фото: Пресс-служба Nissan.

В России Nissan Pathfinder должен появиться уже в начале года. У автомобиля осталась прежняя платформа, но сменился дизайн и интерьер.

Производитель обещает четыре комплектации. В каждой должен быть интеллектуальный полный привод, семь подушек безопасности, трехзонный климат-контроль и электрический обогрев руля, лобового стекла и сидений. Цифровая панель приборов имеет экран 12,3 дюйма и мультимедийный дисплей 10,8 дюйма, премиальную аудиосистему Bose и полуавтономное вождение Nissan ProPilot. В стандартной комплектации внедорожник имеет восемь сидений.

Двигатель, по предварительной информации, остался прежним - V6 на 3.5 литра мощностью 288 л.с. Вместо вариатора - АКП с 9 ступенями.

Jeep Grand Cherokee L

Фото: Пресс-служба Jeep.

Презентация новой модификации Jeep Grand Cherokee L с увеличенной колесной базой прошла в начале 2021 года. Старт продаж в России намечен на конец второго квартала или начало третьего.

Если предыдущие четыре поколения модели имели лишь пятиместную компоновку, то этот вариант может быть семиместным.

Габариты вседорожника: длина 5205 мм, ширина 1963 мм и высота 1816 мм. Конструкция для пятого поколения основана на платформе FCA Giorgio. Двигатели взяты от предшественника: бензиновый Pentastar V6 3.6 мощностью 290 л.с. и Hemi V8 5.7 на 357 л.с. Трансмиссия - восьмиступенчатый "автомат". Базовая комплектация имеет монопривод, задние колеса - ведущие. Полный привод - за дополнительную плату. Также за доплату есть вариант пневмоподвески Quadra-Lift с пятью предустановками жесткости.

Внутри салона - цифровая панель приборов с диагональю экрана 8,4 дюйма в базовом исполнении. Комплектации подороже идут с 10,1 дюйма.

Infiniti QX60

Фото: Пресс-служба Infiniti.

Еще одна новинка следующего года - Infiniti QX60, точные сроки старта продаж пока неизвестны. Дизайн капота у нового поколения стал более лаконичным, кроссовер сохранил размер колесной базы, чуть подрос в высоту и на 5 мм увеличил дорожный просвет, несколько ужавшись в длину. Багажник уменьшился с 450 до 411 литров ради комфорта пассажиров: у кроссовера поменялась геометрия рассадки второго и третьего рядов. За счет увеличенного потолка салон стал повыше. В топовой версии кресла даже умеют делать массаж в нескольких режимах.

Базовая комплектация получила мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном и аналоговую панель приборов. За доплату возможен и цифровой вариант. По желанию можно получить и проекционный дисплей 10,8 дюйма, экран вместо зеркал заднего вида, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Bose.

Бензиновый двигатель остался прежним: 3.5 литра мощностью 299 л.с. Однако вариатор сменился на девятиступенчатый "автомат". Дополнительно можно приобрести систему полного привода с новой муфтой на задней оси.

Changan Uni-K

Фото: Пресс-служба Changan.

Предзаказы на китайского "убийцу" Kia Sorento и Hyundai Santa Fe - кроссовер Changan Uni-K - в России начали принимать в конце осени 2021 года. Габариты автомобиля следующие: длина 4865 мм, ширина 1948 мм и высота 1690 мм, колесная база - 2890 мм. Турбомотор 2.0 мощностью 226 л.с. идет в паре с восьмиступенчатым "автоматом", полным или передним приводом в зависимости от комплектации.

Кроссовер будет начинен высокотехнологичными опциями: в их числе - помощники водителя, управление жестами, память и вентиляция сидений, акустическая система Sony с 14 динамиками.

Дизайн автомобиля получился высокотехнологичным: выдвижные ручки дверей, узкие светодиодные фары, безрамочная решетка радиатора.

Chery Omoda

Фото: Пресс-служба Chery.

Стильный Chery Omoda был презентован на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре, а в Россию новинку обещают привезти уже на будущий год. Есть вероятность, что для отечественного рынка автомобиль переименуют. Габариты кроссовера получились следующими: длина 4400 мм, ширина 1830 мм и высота 1585 мм, колесная база - 2630 мм. Дизайн получился ярким и в чем-то декоративным: эксперты сходятся на том, что новинка оказалась более похожей на собратьев по цеху - вроде Haval Jolion и Changan Uni-T - нежели на предшественников модели.

Кроссовер оснащен передним приводом и многорычажной подвеской сзади. Велика вероятность того, что для российского рынка производитель сделает ставку на уже известный по Tiggo и Exeed турбомотор мощностью 186 л.с. в паре с "роботом" 7DCT.

Внутри салона - сдвоенные мониторы с диагональю 12,3 дюйма каждый, отсутствие привычных кнопок, чуть скошенный к низу руль, широкая панель с подлокотником.

Geely KX11

Фото: Пресс-служба Geely.

Премьера новой модели Geely, созданной при участии Volvo, прошла весной 2021 года. За основу производитель взял платформу CMA (Compact Modular Architecture): именно она была разработана в паре со шведским концерном. Габариты у флагманского кроссовера немаленькие. Длина - 4770 мм, ширина - 1895 мм, высота - 1689 мм, а размер колесной базы - 2845 мм.

Известно, что на китайском рынке модель продается с турбированными двигателями 2.0 мощностью 218 и 238 л.с. С более сильным в паре идет 8-ступенчатый "автомат" Aisin, со вторым - 7-скоростная роботизированная трансмиссия и полный привод.

Внутри - сразу три экрана, включая цифровую приборную панель, кожаный салон, возможность установки аудиосистемы Bose и даже автопилота. Автомобиль сможет, к примеру, сам подъехать к свободному месту на парковке и вернуться обратно к владельцу. В базовой версии кроссовер имеет адаптивный круиз-контроль и все необходимые датчики.

Lexus LX

Фото: Пресс-служба Lexus.

Новое поколение внедорожника Lexus LX презентовали в октябре 2021 года одновременно в четырех странах - ОАЭ, Саудовской Аравии, США и России.

Модель получила новую платформу TNGA-F, которая роднит ее с уже продающимся Toyota Land Cruiser 300. Двигатели тоже получились общими: бензиновый твин-турбо мотор на 3.5 литра и 400 л.с., а также дизель 3.3 мощностью 300 л.с. Менее чем за 7 секунд автомобиль, оборудованный 10-ступенчатой АКПП, разгоняется до 100 км/час.

В отличие от LC300, у Lexus LX появилась адаптивная пневмоподвеска. Топовая версия четырехместная, с раздельными сиденьями сзади: кресла умеют делать массаж.