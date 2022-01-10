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Сервис KION рассказал, что россияне смотрели в праздники

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    10.01.2022, 16:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Онлайн-кинотеатр KION рассказал, что его подписчики смотрели в новогодние праздники.

Самым просматриваемым проектом в период с 31 декабря по 9 января стал новейший сериал с Любовью Аксёновой в главной роли "Почка". Драмеди Авдотьи Смирновой, стартовавшая 1 января, побила рекорд по всем показателям за первую неделю после старта - её посмотрели в три раза больше уникальных пользователей.

На втором месте - многосерийный нуарный детектив "Хрустальный", ставший одним из лучших отечественных сериалов прошлого года. Третья - полнометражная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце "Честный развод". Четвёртое место - у восьмых "Ёлок", замыкает пятёрку ещё один свежий сериал - комедия "Два". Также популярностью пользовалась мистическая комедия "Сергий против нечисти".

Из зарубежных сериалов россияне смотрели "Отчаянных домохозяек", "И просто так" (продолжение "Секса в большом городе"), "Багровые реки", "Анатомию страсти", "Султана моего сердца".

В числе наиболее популярных полнометражек - "Гнев человеческий" Гая Ричи, ремейк ленты "Три орешка для Золушки" и марвеловская "Черная вдова".

Уделяли внимание зрители и документалкам - в частности, таким, как "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", "Нас других не будет" о Сергее Бодрове-младшем и "Дуров".

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