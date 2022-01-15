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Rotten Tomatoes назвал лучший фильм и сериал 2021 года

Журнал
    15.01.2022, 12:40
Текст:   Анастасия Николаева

Киноагрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Ими стали творения Marvel: 93% "свежести" получил "Человек-паук: Нет пути домой", а сериал "Ванда/Вижн" - 98%. Также агрегатор отметил: Лучший фильм в широком прокате - тоже "Человек-паук: Нет пути домой".

Лучший фильм в ограниченном прокате - "Свинья"

Лучший фильм на стриминге - "Власть пса"

Лучший экшн-фильм - "Не время умирать"

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Что в кино, часть 1: King's Man, "Крик", П.Т. Андерсон, хит с "Оскаром"

Лучший мультфильм - "Райя и последний дракон"

Лучший комедийный фильм - "Шалом, папик!"

Лучший кинокомикс - "Человек-паук: Нет пути домой"

Лучший документальный фильм - "Лето соула"

Лучшая драма - "Свинья"

Лучший хоррор - "Тихое место 2"

Лучший фильм на иностранном языке - "Охотники за трюфелями"

Фото: kinopoisk.ru
Видео: эксперты назвали 10 лучших фильмов ужасов 2021 года

Лучший семейный фильм - "Лошадь мечты"

Лучший мюзикл - "На высоте мечты"

Лучший фантастический или фэнтезийный фильм - "Легенда о Зеленом рыцаре"

Лучшая мелодрама - "Двое из нас"

Лучший триллер - "Банкиры"

Лучший сериал - "Ванда/Вижн"

Лучший новый сериал - "Убийства в одном здании"

Фото: kinopoisk.ru
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России

Лучший вернувшийся сериал - "Тед Лассо"

Лучший мини-сериал - "Ванда/Вижн"

Лучший мультсериал - "Неуязвимый"

Лучший комедийный сериал - "Убийства в одном здании"

Лучший документальный сериал - "The Beatles: Get Back"

Фото: kinopoisk.ru
Metacritic составил топ-50 фильмов 2021 года

Лучший драматический сериал - "Мейр из Исттауна"

Лучший фантастический или фэнтезийный сериал - "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"

Лучший супергеройский сериал - "Ванда/Вижн"

Лучший хоррор-сериал - "Зов ада"

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