Киноагрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Ими стали творения Marvel: 93% "свежести" получил "Человек-паук: Нет пути домой", а сериал "Ванда/Вижн" - 98%. Также агрегатор отметил: Лучший фильм в широком прокате - тоже "Человек-паук: Нет пути домой".
Лучший фильм в ограниченном прокате - "Свинья"
Лучший фильм на стриминге - "Власть пса"
Лучший экшн-фильм - "Не время умирать"
Лучший мультфильм - "Райя и последний дракон"
Лучший комедийный фильм - "Шалом, папик!"
Лучший кинокомикс - "Человек-паук: Нет пути домой"
Лучший документальный фильм - "Лето соула"
Лучшая драма - "Свинья"
Лучший хоррор - "Тихое место 2"
Лучший фильм на иностранном языке - "Охотники за трюфелями"
Лучший семейный фильм - "Лошадь мечты"
Лучший мюзикл - "На высоте мечты"
Лучший фантастический или фэнтезийный фильм - "Легенда о Зеленом рыцаре"
Лучшая мелодрама - "Двое из нас"
Лучший триллер - "Банкиры"
Лучший сериал - "Ванда/Вижн"
Лучший новый сериал - "Убийства в одном здании"
Лучший вернувшийся сериал - "Тед Лассо"
Лучший мини-сериал - "Ванда/Вижн"
Лучший мультсериал - "Неуязвимый"
Лучший комедийный сериал - "Убийства в одном здании"
Лучший документальный сериал - "The Beatles: Get Back"
Лучший драматический сериал - "Мейр из Исттауна"
Лучший фантастический или фэнтезийный сериал - "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"
Лучший супергеройский сериал - "Ванда/Вижн"
Лучший хоррор-сериал - "Зов ада"