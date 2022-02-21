Терапевт назвала две главные ошибки переболевших COVID-19

Для успешного восстановления после COVID-19 пациенты должны уделять внимание не только лечению, но и реабилитации после болезни. По словам врача-терапевта Ирины Губановой, вирус запускает длительное воспаление во многих системах и органах, из-за чего человек даже после выписки из больницы может столкнуться с осложнениями.

Ошибкой номер один при восстановлении после болезни специалист назвала отсроченное начало лечения. Губанова отметила, что даже после перенесенного в легкой форме ковида следует проверить здоровье.

"Это поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, которые нередко наблюдаются даже среди молодых переболевших. Чекап занимает один-три дня, но обследование позволяет достоверно узнать о возможных рисках и укажет направление дальнейших действий", - пояснила врач в комментарии aif.ru.

Вторая распространенная ошибка - "восстанавливаться по наитию", когда пациент пытается справиться с последствиями болезни без помощи врача. "COVID-19 - болезнь новая и самостоятельные попытки понять, что требует помощи, а что может пройти само, чреваты недооценкой последствий", - отмечает терапевт.

По ее словам, помощь врача необходима, в частности, в случае ускорения пульса, повышения давления, одышке или снижении остроты зрения.

Ранее врач-терапевт Фаллахи Нуржахан заявила, что резкое увеличение физической нагрузки после перенесенного COVID может нанести вред организму. Это связано с тем, что во время болезни иммунная система, легкие и сердце человека работают на пределе возможностей. По мнению специалистов, после выздоровления следует начать с легких нагрузок, например, с прогулок в обычном темпе, постепенно увеличивая их продолжительность.

В октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание посткоронавирусного синдрома (long covid). По данным экспертов, обычно симптомы "держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами". Среди них - повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивное расстройство и другие проявления.

Об опасности посткоронавирусного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность посткоронавирусного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до болезни человека не беспокоили.

С 1 июля 2021 года в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.