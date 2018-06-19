Геннадий Орлов: Салах еще не такая звезда, как Месси или Роналду

Геннадий Сергеевич, какие ожидания от игры?



Геннадий Орлов: Все те, кто играл в первом матче, должны выходить на поле. Жалко, нет Дзагоева, но значит слева выйдет Черышев. Но когда ты атакуешь слева, у них на правом фланге в атаке Салах. И здесь очень интересная история. Надо Черчесову придумать какие-то тактические уловки. Все игроки нашей сборной, конечно, проиграют в скорости Салаху. По идее напрашивается вариант, который применили швейцарцы против бразильца Неймара. Один атакует, второй страхует сзади и подходит из центра поля еще опорный полузащитник - получается такой треугольник. Если Неймара закрыли, то Салаха не закрыть, что ли? Потом, в сборной у него ведь не такие партнеры, как в "Ливерпуле" - это тоже надо учитывать. Но у Египта есть другое - контроль мяча. И без Салаха они держат его хорошо, есть два мощных, высоких центральных защитника. Наверное, целесообразнее все-таки выпускать более юркого и координированного форварда, Федора Смолова. В последних матчах он был соучастником коллективной игры, ставка была сделана на него. Сейчас стоит вопрос - Дзюба будет играть или Федор. Но мне кажется, надо все-таки склоняться к тому, что основной центрфорвард пока Смолов. А в остальном - всем ребятам надо просто показать, на что они способны. Не надо даже ничего придумывать, сыграйте как умеете.

По первому матчу сборной России кого выделите?



Геннадий Орлов: Мне понравилось, как подключался Фернандес. Самедов был на своем уровне. Самедов и Жирков - два футболиста, которые просто необходимы для культуры игры. Хороший точный пас - это главный инструмент в футболе. Если он выполняется со смыслом, с умом, то часто это приводит к успеху. Конечно, Самедов, Жирков, Игнашевич, Головин - это культура игры. И я бы еще сюда присоединил воспитанника испанского футбола Черышева. У него тоже культура паса высока. Для нас важно мяч держать, а делать это можно за счет точного паса.

Тренерам обеих сборных перед матчем постоянно задавали вопросы о Салахе…



Геннадий Орлов: Салах - это уникальный человек. Мусульмане ему подарили землю в Мекке. Самое сакральное место для них, а ему там участок подарили. Но мне кажется, что он еще не такая звезда, как Месси или Роналду. Ему еще надо доказать. Три года назад он еще очень дешево котировался. А команда Египта хороша и с ним, и без него. Он - это вишенка на торте. Команда же - одна из сильнейших в Африке, что там говорить. Ее футболисты играют в основном в Европе.

Он не играл три недели из-за травмы - хватит ли его на 90 минут?



Геннадий Орлов: Это да, может сказаться на том, что его не хватит на два тайма. Мои коллеги были вчера были в стане сборной Египта, и пресс-атташе команды сказал, что Салах стопроцентно выйдет с первых минут. Бояться не надо, надо играть. В каждом эпизоде нужно отыграть до конца.