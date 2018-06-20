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Критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года

Новость 20.06.2018, 11:36 | Текст: Олег Усков

Британские кинокритики составили топ лучших кинокартин, вышедших на экраны с начала текущего года. Чарт публикует The Guardian.

Открывает список эпичный комикс Marvel "Мстители: Война бесконечности", сведший воедино всех знаковых персонажей кинематографической вселенной компании. "Что тут сказать… Колоссально, катаклизмически, бредово, нелепо и… захватывающее", - характеризует увиденное издание.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее идет французская "СПИД-драма" "120 ударов в минуту" - "убедительная и трагическая".

Следом - британский триллер Майкла Пирса "Зверь", российская премьера которого запланирована на начало июля.

Четвертая строчка - набившая все, какие только есть, оскомины и проевшая все, какие только бывают, плеши, супергеройская вампука "Черная пантера" - триумфатор давешней MTVAwards. По мнению газеты, "Пантера" - кино "взрывное и забавное".

Пятая - "сортирная комедия по олдскулу" "Секса не будет!!!" (Blockers). Издание признает, что фильм глуп, но в то же время "головокружительно энергичен", а юмор его - "добродушный и живенький".

Фото: Reuters/ Eric Gaillard
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Также в перечне присутствуют однозначно отличные анимационные ленты "Тайна Коко" и "Остров собак", новая сенсация мира хорроров "Тихое место", "Секретное досье" Спилберга, "Темные времена", "сольник" Хана Соло - очередной спин-офф "Звездных войн", черная спортивная комедия "Тоня против всех", "Леди Бёрд", биззарро Дель Торо "Форма воды", блестящая драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а также "Нелюбовь" Звягинцева, "Квадрат" и байопик о становлении гея-каннибала "Мой друг Дамер". 

С полным аннотированным списком можно ознакомиться по ссылке.

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