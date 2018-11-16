СМИ: Белый дом готов выслать из США турецкого проповедника Гюлена

Новости

Немецкие СМИ: Новейший истребитель бундесвера бессилен перед С-400 01:40
США еще не приняли окончательного решения о выходе из Договора о РСМД 00:48
Объявлены лауреаты премии "Просветитель" 00:28
Пентагон сократит свои контингенты в странах Африки 00:19
Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 15.11.2018
В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма 15.11.2018
Взрыв в жилом доме в Москве не связан с газом 15.11.2018
В Москве в жилом доме произошел хлопок газа 15.11.2018
Нефть выросла в цене вопреки увеличению ее запасов в США 15.11.2018
Главгосэкспертиза одобрила смету реставрации Ласточкиного гнезда 15.11.2018
Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 15.11.2018
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 15.11.2018
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 15.11.2018
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 15.11.2018
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 15.11.2018
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 15.11.2018
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 15.11.2018
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 15.11.2018
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 15.11.2018
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 15.11.2018
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 15.11.2018
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 15.11.2018
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 15.11.2018
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 15.11.2018
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 15.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 00:52
Рубрика: В мире

СМИ: Белый дом готов выслать из США турецкого проповедника Гюлена

Текст: Александр Ленин

Вашингтон изучает возможность высылки из США турецкого проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, на выдаче которого настаивает Анкара.

Фото: AP Photo/Selahattin Sevi Фото: AP Photo/Selahattin Sevi
Фото: AP Photo/Selahattin Sevi

Белый дом ищет способы смягчить позицию турецкой стороны в связи с убийством на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал NBC со ссылкой сразу на несколько неназванных правительственных источников. За счет высылки Гюлена из страны американский лидер Дональд Трамп, отмечают журналисты, рассчитывает улучшить отношения с Анкарой.

Следы кислоты нашли на месте убийства саудовского журналиста в Турции

По некоторым данным, в настоящее время по указанию администрации Белого дома министерство юстиции и ФБР приступили к проработке вопроса об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, который проживает в американском штате Пенсильвания с 1999 года.

Турецкие власти ранее выдали ордер на арест проповедника, которого на родине обвиняют в попытке госпереворота. В июле 2016 года группа военных попыталась захватить власть в стране. Мятеж был подавлен. В результате погибли почти 250 человек, свыше 50 тысяч были арестованы.

США и Турция взаимно отменили санкции в отношении министров

Примечательно, что минюст и ФБР никак не комментируют появившуюся информацию. Юристы Гюлена также не стали высказываться по этому поводу. Появившиеся в СМИ данные опровергли в госдепартаменте США.

"Белый дом не участвует в каких бы то ни было дискуссиях об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи

Напомним, что США накануне объявили о введении санкций в отношении семнадцати подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Официальные лица Саудовской Аравии, против которых мы ввели санкции, участвовали в ужасном убийстве Джамаля Хашкаджи", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Чиновник призвал Эр-Рияд прекратить преследование политических диссидентов и журналистов. В "черном списке", в частности, оказались генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, бывший советник саудовского наследного принца Сауд аль-Кахтани и его подчиненный Махер Мутреб.

Фото: OZAN KOSE / AFP
Генпрокуратура требует казнить виновных в убийстве журналиста Хашогджи

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В мире США В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Попытка переворота в Турции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима