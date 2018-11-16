СМИ: Белый дом готов выслать из США турецкого проповедника Гюлена

Вашингтон изучает возможность высылки из США турецкого проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена , на выдаче которого настаивает Анкара.

Белый дом ищет способы смягчить позицию турецкой стороны в связи с убийством на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал NBC со ссылкой сразу на несколько неназванных правительственных источников. За счет высылки Гюлена из страны американский лидер Дональд Трамп, отмечают журналисты, рассчитывает улучшить отношения с Анкарой.

По некоторым данным, в настоящее время по указанию администрации Белого дома министерство юстиции и ФБР приступили к проработке вопроса об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, который проживает в американском штате Пенсильвания с 1999 года.

Турецкие власти ранее выдали ордер на арест проповедника, которого на родине обвиняют в попытке госпереворота. В июле 2016 года группа военных попыталась захватить власть в стране. Мятеж был подавлен. В результате погибли почти 250 человек, свыше 50 тысяч были арестованы.

Примечательно, что минюст и ФБР никак не комментируют появившуюся информацию. Юристы Гюлена также не стали высказываться по этому поводу. Появившиеся в СМИ данные опровергли в госдепартаменте США.

"Белый дом не участвует в каких бы то ни было дискуссиях об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Напомним, что США накануне объявили о введении санкций в отношении семнадцати подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Официальные лица Саудовской Аравии, против которых мы ввели санкции, участвовали в ужасном убийстве Джамаля Хашкаджи", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Чиновник призвал Эр-Рияд прекратить преследование политических диссидентов и журналистов. В "черном списке", в частности, оказались генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, бывший советник саудовского наследного принца Сауд аль-Кахтани и его подчиненный Махер Мутреб.

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.