Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать

Кто бы что ни говорил, а Priora - это очередная эпоха в жизни АвтоВАЗа. Машина, которая несмотря на все нелестные отзывы, обидные прозвища и язвительные мемы, для миллионов автолюбителей в России стала началом отсчета автомобильной жизни, слесарным тренажером, фан-каром, тюнинг-проектом и даже региональным бестселлером. Да что там, в определенных слоях населения нашей страны тебя могут неправильно понять, если вместо четкой "Приоры" ты купишь старенькую иномарку. Так что выбираем правильный вариант за минимальные деньги.

Без особого погружения в историю: Lada Priora, понятно, является следующим этапом развития семейства Lada 110 или всем известной и популярной "Десятки", то есть машины, технически и ментально ведущей свою историю из начала 1980-х годов прошлого века. Опять же, по понятным историческим причинам, до конвейера дело дошло только к середине 90-х годов уже в новой стране, а расцвет пришелся на последефолтное начало 2000-х.

Несмотря на стилистические, технические и прочие устаревания "Десятки" к этому времени, это был флагман модельного ряда и самая современная на тот момент отечественная машина. Кроме того, Lada 110 позиционировалась как модель класса "С", что чисто формально ставило ее выше всех импортных "бюджетников" того времени. Еще одним очевидным достоинством был широкий выбор кузовов: седан, универсал, хетчбэк и даже купе (которое на самом деле было трехдверным хетчем) привлекали очень разнородную публику - от дачников до молодых стритрейсеров.

Через почти 15 лет после начала производства стало понятно, что модель устарела совсем. Как обычно, денег на разработку совершенно новой машины не нашлось, а потому по отечественной традиции завод принялся глобально модернизировать то, что было. Так в 2007 году появилась Priora. По заявлениям самого АвтоВАЗа, "Десятка" получила почти тысячу (!) конструктивных изменений, что равносильно разработке новой машины.

Безусловно, правда в этом заявлении имеется - машина смотрелась куда современнее и свежее, в том числе, в техническом плане. Однако была и другая сторона медали, которая заключалась в сильно устаревшей платформе. Увы, даже одна из самых последних модернизаций 2014 года, когда Priora получила роботизированную коробку передач, не сделала из машины "иномарку". Priora все так же плохо держалась за дорогу на скорости, посредственно слушалась руля, неважно тормозила, имела массу эргономических недостатков и исторический шлейф технических проблем.

Даже сейчас, первым делом в объявлении о продаже "Приоры" вы часто увидите список обязательных доработок, которые совершал каждый владелец машины за собственные деньги, доделывая то, что не доделал завод.

На текущий момент, когда возраст "Приоры" перевалил за 10 лет, ценовой диапазон на вторичном рынке можно четко разделить на три составляющие. Первая часть - это откровенные "покойники" стоимостью ниже 100 000 рублей, жертвы ДТП, кустарного ремонта, колхозного тюнинга и прочий неликвид. Такие - исключительно как тренажеры для начинающих механиков.

В пограничном состоянии находятся экземпляры стоимостью от 100 000 до 150 000 рублей. Если хорошо поискать, реально найти относительно ухоженные варианты, которые из-за немалых пробегов, конечно же, потребуют продолжения трат средств на поддержание своего состояния.

Самое широкое и интересное с точки зрения затрат предложение лежит диапазоне от 180 000 до 240 000 рублей. Это будут автомобили 6-8 лет с вменяемыми пробегами, возможно от одного хозяина и с максимальным выбором кузовов.

Ну а за 300 000 рублей и выше будут самые свежие экземпляры, в том числе со 106-сильным двигателем или даже "роботом". Но, признаемся честно, отдавать такие деньги за бэушную "Приору" при том выборе иномарок, который есть сегодня на вторичном рынке, затея исключительно для отчаянных фанатов модели.

Двигатели

С момента своего появления на свет Lada Priora комплектовалась несколькими вариантами двигателей, как старых 8-клапанных серии 21114-116 от "Десятки", так и вовсе на тот момент экспериментальных объемом 1.8-литра серии 21128. И те, и другие на вторичном рынке встречаются штучно, так что особого смысла описывать их отдельно нет.

Главным силовым агрегатом для "Приоры" является 1,6-литровый 16-клапанный двигатель серии 21126 мощностью 98 лошадиных сил. Этот же мотор в скором времени будет адаптирован и для нового "Гранты", которая получит его в паре с японским "автоматом" Jatco.

Второй двигатель для "Приоры" - тот же, только с измененной системой впуска, позволившей увеличить мощность до 106 лошадиных сил, появился с 2013 года.

Основной особенностью мотора серии 126-127 стало повсеместное применение импортных комплектующих, которые заметно повысили его надежность. Поршневая группа Federal Mogul, привод ГРМ от Gates, свечи NGK, фильтры от Fram позволили обеспечить до 200 тысяч км общего ресурса. Например, ремень ГРМ вместо прежних 40-60 тысяч км стал ходить аж по 150-180 тысяч км, правда, слабыми местами остались ролики и особенно клинящая помпа системы охлаждения, так что менять привод рекомендуется вдвое чаще, чтобы избежать капитального ремонта, поскольку при обрыве ремня гнет клапана.

Достаточно проблем осталось с навесным и второстепенным оборудованием двигателя. В зоне риска термостат, генератор, регулятор напряжения и катушки зажигания. Владелец "Приоры" должен постоянно следить за датчиком температуры двигателя и состоянием аккумулятора. Если машина плохо заводится, подтраивает, греется, а батарея регулярно и быстро разряжается, причина с большой вероятностью в вышеописанных деталях.

Еще одна боль владельцев - всевозможные датчики, которые выходят из строя без каких-либо очевидных причин. Чаще всего симптомом является нестабильная работа мотора. Помимо этого, регулярно встречаются проблемы с дроссельной заслонкой и прогоревшей прокладкой головки блока. На 106-сильном моторе до кучи могут быть проблемы с форсунками и топливным насосом.

Трансмиссия

Lada Priora комплектовалась 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 2014 года опять же в опытном варианте "роботом" совместной разработки с ZF. Последний продавался откровенно плохо, так что найти на вторичном рынке такие версии очень тяжело. Да и из-за сырых прошивок и в целом специфических особенностей его работы, советуем избегать подобных исполнений, тем более, что в его основе все та же вазовская "механика" 2180.

Ну а ее проблемы кочуют от модели к модели, так что даже нет особого смысла их оценивать. Просто сразу свыкнитесь с воем и постоянным ремонтом синхронизаторов первых передач, их муфт и шестерен, а также выжимного подшипника сцепления. От части неприятностей "Приора" избавилась в 2014 году с переходом на модернизированную коробку с японским троссовым приводом и немецкими комплектующими.

Подвеска, рулевое управление и тормоза, как уже говорилось выше, даже в новом состоянии Lada Priora далеко не эталон поведения на дороге, а уж при износе деталей и подавно. Кстати, подвеска "Приоры" - одна из наиболее подверженных тюнингу систем, причем порой откровенно неудачных. Особенно славятся южные регионы нашей страны: все знают пословицу "чем выше горы, тем ниже Приоры".

Как ни странно, основные узлы и агрегаты достаточно крепкие, несмотря на неудачные настройки. По подвеске в основном докучают втулки и стойки стабилизатора, рулевые наконечники и ступичные подшипники. Они редко выхаживают более 40-50 тысяч км. Шаровые, ШРУСы и амортизаторы живут от 70 до 100 тысяч км в зависимости от аккуратности владельца.

Откровенно неудачным и слабым узлом оказался электроусилитель рулевого управления. Мало того, что он в принципе настроен неинформативно, так еще и опасен при выходе из строя. При малейших закусываниях руля, тугом вращении или рывках необходимо срочно ехать в сервис.

В тормозах главным образом подводят слабенькие колодки, которые лучше сразу же менять на качественный неоригинал.

Кузов и салон

Опять же, лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка на Lada Priora традиционно не отличаются качеством. Правда, очень часто дополнительную защиту делали сами владельцы, либо в принудительном порядке дилерский центр. Если защиты нет, то готовьтесь увидеть ржавчину на крыльях и внутренних частях дверей, а также на багажнике.

Несмотря на заметно улучшенные детали отделки интерьера на фоне "Десятки", проклейка машины силиконом и дополнительная шумоизоляция - вторые по популярности доработки "Приоры". Так или иначе, салон машины со временем превращается в "погремушку" с отломанными мелкими деталями и отходящими панелями.

Вывод

Собственно, ничего нового относительно других отечественных автомобилей сказать про Lada Priora не получится. Главное достоинство этой машины - относительная крепость основных агрегатов в целом. Масса проблем по мелочам компенсируется копеечной стоимостью деталей и простотой обслуживания.

Владелец "Приоры", попавший на ней в ДТП, может купить в ближайшем магазине на углу три четверти необходимых для ремонта запчастей, пока ждет сотрудников ГИБДД. Собственно, главным конкурентом отечественного бестселлера за обозначенные деньги являются куда более надежные, но и более дорогие в ремонте возрастные иностранные бюджетники, цена на которые в силу возраста упала до тех же значений.

Единственный нюанс заключается в выборе кузовов. Например, практичному универсалу альтернатива найдется вряд ли. А студент с большой вероятностью предпочтет более дешевый и модный отечественный хетчбэк какому-нибудь "Логану", имеющему имидж пенсионерской машины.