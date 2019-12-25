Чем удивил АвтоВАЗ в 2019 году

2019-й стал для АвтоВАЗа годом интересных премьер. Компания выпустила на рынок вседорожную версию популярной модели, представила первую в истории Lada с бесступенчатой коробкой передач и автомобиль для любителей драйвовой езды. Рассказываем подробнее.

Lada Granta Cross: покоритель бездорожья

Летом АвтоВАЗ вывел на рынок универсал Lada Granta с улучшенными характеристиками проходимости. Особенность вседорожной версии - рекордный для универсалов дорожный просвет - 198 мм (при снаряженной массе автомобиля), защитный обвес из прочного пластика на кузове (он предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье), шины увеличенной размерности (195/55R15) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна, контрастный дизайн в интерьере: с цветными (серыми или оранжевыми) вставками на сиденьях и обивках дверей, а также новый цвет Aurum.

Кроме того, универсал получил полный пакет шумоизоляции с мягкими подкрылками в арках колес из специального материала. Он не впитывает влагу, эффективно гасит "пескоструй" и удары гравия.

Самая бюджетная версия Granta Cross получила 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с. в комплекте с механической КПП, климатическую систему с автоматической поддержкой комфортной атмосферы в салоне, атермальную тонировку стекол, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подушку безопасности водителя и аудиоподготовку. Ее цена - от 554 900 рублей.

Максимальная комплектация стоит от 618 900 (за версию с двигателем на 106 л.с и "механикой") либо от 643 900 рублей (вариант с "автоматом"). К оснащению универсала, помимо прочего, прибавляются противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света и задние электростеклоподъемники.

"РГ" провела тест-драйв нового автомобиля. Ключевые моменты: клиренс при полной нагрузке уменьшается до 182 мм., угол въезда приличный - 18,9 (больше, чем у одного из ближайших конкурентов - Renault Sandero Stepway), но по углу съезда Granta Cross из-за более длинного заднего свеса хэтчбеку проигрывает - 26,1.

Важный момент: у Lada Granta Cross нет системы стабилизации ESC, что хорошо в ситуациях, когда нужна пробуксовка.

Lada Xray Cross: комфорт и доступность

АвтоВАЗ наконец-то начал продавать Lada Xray Cross в версии AT. Эта Lada стала первой в истории, оснащенной бесступенчатой автоматической коробкой передач. Японский вариатор Jatco CVT-7 уже несколько лет устанавливают на автомобили альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ (например, Renault Kaptur и Nissan Qashqai). В паре с ним идет 1,6-литровый двигатель Renault H4M мощностью 113 л.с., знакомый по Lada Xray, которые выпускались с конца 2015 по июль 2016 года. Сейчас производство этого силового агрегата локализовали в Тольятти.

Внешне Xray Cross остался тем же. А вот в салоне появилась обновленная мультимедийная система с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. Также водителю стало доступно голосовое управление. С помощью кнопки на руле можно задавать пункт назначения в системе навигации, писать или читать SMS, звонить определенным абонентам, включать радио и так далее. Главное, как выяснил журналист "РГ", артикулировать свои желания внятно и без запинок - в ином случае система вас не поймет.

В Xray Cross AT производитель сделал ставку на комфорт, а потому автомобиль с вариатором не подойдёт для любителей драйвовой езды. Разгон до 100 километров в час занимает приличные 13 секунд, а максимальная скорость - 162 километров в час.

Lada Xray Cross с вариатором оказалась одним из самых доступных автомобилей в своей категории. Базовая комплектация с кондиционером, аудиосистемой, фронтальными подушками, мультифункциональным рулевым колесом, системой электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на уклоне стоит от 846 900 рублей.

Топовая версия с обогревом всех сидений, лобового стекла и руля, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками дождя и света, мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto - от 971 900 рублей. Это всего на 50 тысяч рублей дороже механической Xray Cross с двигателем 1,8 литра. Цена прямых конкурентов автомобиля на рынке - как минимум на 100 тысяч рублей больше.

Granta Drive Active: для тех, кто любит побыстрее

Еще одна новинка года от АвтоВАЗа - Lada Granta с приставкой Drive Active. Этот автомобиль как раз создан для любителей энергичного стиля вождения. Его главная особенность - короткоходная подвеска спортивного типа от Lada Sport и уменьшенный со стандартных 180 мм до 162 мм дорожным просветом. Это позволило снизить крены, увеличить прижимную силу и улучшить управляемость в скоростных виражах.

Из прочих спортивных элементов можно отметить аэродинамический обвес, улучшающий коэффициент аэродинамического сопротивления на целых 40%; рельефные бамперы и их канты с красными молдингами; обтекатели порогов и спойлер на крышке багажнике, передние кресла с развитой боковой поддержкой, яркие вставки обивки сидений, и красную подсветку комбинации приборов.

Версия Drive Active длиннее стандартного седана: 4 280 против 4 268 мм. Кроме того, автомобиль получил новые бамперы и шины Pirelli Cinturato P1 185/55 с 15-дюймовыми двухцветными литыми дисками, рисунок которых выполнен в стиле спортивной Vesta.

Granta Drive Active доступна с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 в паре с механикой или автоматизированной механической трансмиссией. В режиме Sport мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. По документам Granta на МКП набирает 100 км/ч за 10,5 секунды, с АМТ - за 12 секунд.

Сейчас новинка доступна только в кузове седан, в средней по цене версии Comfort стандартной Lada Granta. Доплата за "околоспортивную" версию - 80 000 рублей. С механикой Granta Drive Active стоит 629 900 рублей, с "роботом" - 654 900 рублей. Это уникальное предложение на отечественном рынке: прямых конкурентов у модели нет; за ту же цену можно купить Datsun On-Do, "пустой" Renault Logan или вседорожную Granta Cross.

Lada Vesta с вариатором: долгожданная премьера

В конце ноября АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Nissan HR16 объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с.

Модель оснастили массой новых функций: впервые в истории бренда Lada появился электропривод складывания зеркал. Также автомобиль получил обогрев рулевого колеса, бескаркасные щетки стеклоочистителя, более глубокие подстаканники, черный потолок, функцию подсветки поворотов и атмосферную подсветку салона. Кроме того, обычные седаны теперь оснащаются антенной "акулий плавник" и задним диваном со встроенным подлокотником.

Расширилась и цветовая гамма семейства: в ней появилась сине-голубая эмаль "Дайвинг" и чёрный "Маэстро".

Lada Vesta AT можно выбрать в кузове седан, универсал и их кросс-версиях. Самая бюджетная версия Classic с пакетом опций Start Plus стоит 736 900 рублей. В него входят две подушки безопасности, крепления Isofix, система ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, ESP, противобуксовочная система, функция помощи при трогании на подъеме, бортовой компьютер, подогрев передних сидений, электропривод и подогрев зеркал, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, задние дисковые тормоза.

Топовая комплектация Exclusive стоит 924 900 рублей.

Lada Vesta с "роботом": пора распрощаться

АвтоВАЗ принял решение прекратить выпуск Lada Vesta с "роботом": на рынке будут доступны только версии с механикой и вариатором. Причина - низкий спрос.

По итогам восьми месяцев 2019 года Lada Vesta с АМТ купили 6 678 человек. Это всего лишь 9% от общего количества проданных экземпляров модели.

Впрочем, полностью отказываться от "робота" на АвтоВАЗе не собираются, его оставят на Lada Granta.

Обновленная Lada 4x4

16 декабря АвтоВАЗ объявил о об официальном запуске обновленного производства внедорожника.

"Нива" получила боковую подушку безопасности, зеркала с электроприводом и обогревом, более комфортные сиденья от тольяттинской компании "Лада-Пласт" с другой набивкой и выраженной боковой поддержкой, другой передний бампер, с интегрированными в него противотуманными фарами, а также колеса с распространенным типоразмером шин - 175/80 R16 (до этого - 175/75 R16)

Есть изменения и в салоне. На новой передней панели (она выполнена в стиле Vesta и Granta) разместились шайбы для управления климатической системой; центральный тоннель и отопитель салона доработаны, появилась система "ЭРА-ГЛОНАСС", увеличен объём перчаточного ящика ("бардачка"), установлены трёхкамерные уплотнители дверей, на консоли появились 2 розетки 12V.

В ближайшее время внедорожник получит новый руль с фронтальной подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки.

Продажи Lada 4x4 FL должны начаться в январе-феврале 2020 года. Старая версия стоит от 523 900 рублей.

Chevrolet Niva: возвращение домой

АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ. По договору завод в течение некоторого времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, однако позже они получат шильдик Lada.

По мнению экспертов, это символичное событие.

"В результате сделки все права на машину и даже ее историческое название перешли американцам, которые удачно спекулировали на названии и цене одного из самых популярных внедорожников России, не имевшим к американскому бренду Chevrolet, по большому счету, никакого отношения. Спустя пять лет вместе сошлись три главных фактора. АвтоВАЗ в рамках международного альянса, очевидно, достиг устойчивых экономических показателей, с нарастающей долей рынка. Отечественному гиганту очень нужна замена классической "Ниве", которая не будет сильно контрастировать по цене на стагнирующем рынке", - отметил "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников.

Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор АвтоВАЗа заявил, что Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие бренда. Lada Niva будет представлена на рынке параллельно с вазовской Lada 4x4, что, как считают на АвтоВАЗе, должно укрепить позиции российской марки в перспективном сегменте SUV.

Перспективы разработки и выпуска Chevrolet Niva второго поколения и Lada 4x4 NG, скорее всего, будут зависеть от договоренностей между основными акционерами АвтоВАЗа и маркетинговой целесообразности. В любом случае, с приобретением бренда "Нива" Renault-Nissan в лице АвтоВАЗа получает определенный простор для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников.